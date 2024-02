O ator mexicano Gael García Bernal aprendeu no teatro o segredo para ter sucesso entre as estrelas de cinema: saber “errar” e não querer sempre “alcançar o nirvana”.

O também produtor de 45 anos é um dos protagonistas do filme de ficção científica “Another End”, que concorrerá ao Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim, que será anunciado no sábado.

Ele está acompanhado no filme pela franco-argentina Bérénice Bejo ("O Artista" e Melhor Atriz no Festival de Cannes com "O Passado") e pela norueguesa Renate Reinsve (também conhecida em Cannes, onde ganhou o Prémio de Melhor Atriz com "A Pior Pessoa do Mundo" em 2021).

“Quando comecei a fazer filmes ou, de certa forma, quando o cinema me encontrou, algumas coisas aconteceram muito rapidamente”, disse o ator à France-Presse, falando em inglês, durante um encontro com a imprensa em Berlim.

Ter feito teatro é “algo importante se não quer perder a cabeça” no mundo das estrelas, avisou o ator conhecido no cinema por títulos como "Amor Cão", "E a Tua Mãe Também", "Diários de Che Guevara", "Má Educação", "Babel", "A Educadora de Infância", "Museu" e "Presos no Tempo".

“Pode-se cometer erros. Teatro é tentar coisas que, às vezes, dão certo e às vezes não. Nem sempre se alcança o nirvana”, explicou.

O ator, um favorito dos cineastas internacionais, disse que conversou sobre isso na rodagem com Reinsve, que chegou à atual Berlinale com dois filmes em inglês: “Another End” e “A Different Man”, uma comédia sobre deformidade e beleza.

Reinsve também fez teatro. E “temos muito em comum”, disse o ator.

“De repente, o cinema chegou até nós”, acrescentou García Bernal, que admite ter feito algumas pausas na carreira.

“Há alguns anos deixou de me dar prazer”, até à rodagem do filme “Não” (2012), de Pablo Larraín e nomeado aos Óscares, sobre a resistência ao ditador chileno Augusto Pinochet, que lhe devolveu “a alegria e a vontade”.

“Um bom filme dura muitos anos, comparado com muitos filmes maus”, brincou.

Resumindo: “Não vale a pena preocupar-nos demasiado com os altos e baixos”.