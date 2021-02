Já há dois projetos em Hollywood a avançar rapidamente sobre a revolta contra os fundos de investimento centrada na GameStop.

A MGM comprou uma "proposta de livro" sobre a história chamada "The Antisocial Network" [A Rede Antisocial], de Ben Mezrich, o mesmo que escreveu a obra sobre as origens do Facebook que foi adaptada ao cinema por Aaron Sorkin em "A Rede Social" (2010), de David Fincher.

Já a Netflix colocou-se em pano para fazer um filme ainda sem título em que um dos principais papéis será de Noah Centineo, uma das estrelas da plataforma, cujo argumento deverá ser escrito pelo vencedor do Óscar Mark Boal ("Estado de Guerra" e "00:30 Hora Negra").

Segundo o Deadline, a ideia deste projeto é abordar o tema mais vasto do como as redes sociais estão a mudar para o bem e para o mal "status quo", desde o que aconteceu com a GameStop até à propagação das acusações falsas de fraude eleitoral que culminaram na invasão do Capitólio em Washington por extremistas a 6 de janeiro, que levou à morte de cinco pessoas.

Recorde-se que, numa das semanas mais loucas de Wall Street, um movimento orquestrado no fórum de discussão do Reddit por investidores amadores, "gamers" e ativistas, fez as ações da GameStop dispararem de 19,26 dólares no final de dezembro para uns impressionantes quase 348 a meio da semana passada, para vendas em "short" (a descoberto).

Também conhecidas por "vendas fantasmas", esta prática, comum entre os grandes fundos de investimento, consiste em vender antecipadamente ações de uma empresa "apostando" numa queda dos seus preços, com a finalidade de readquiri-las mais barato em data posterior, obtendo assim um ganho substancial.

Uma das empresa que se tornou alvo dessa prática foi a GameStop, com uma vasta cadeia de lojas de retalho de videojogos, que tem passado por dificuldades financeiras, mas numa revolta contra o esquema, a cotação das ações disparou em vez de baixar por causa da maciça iniciativa de compra do grupo Wall Street Bets no Reddit.

Em consequência, os fundos de investimento tiveram de recomprar, a preços mais altos, as ações que tinham vendido, sofrendo um prejuízo de milhões.

Outras empresas que viram a cotação dassações disparar por causa da mesma situação foram a operadora de cinemas AMC, a Nokia e a Blackberry, também a enfrentar dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia, que estes fundos de investimento.