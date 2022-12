Após um boicote de Hollywood e do canal NBC por falta de falta de diversidade da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, os Globos de Ouro voltarão a ter transmissão televisiva a 10 de janeiro de 2023, uma terça-feira e não num domingo, como era tradição, com o comediante Jerrod Carmichael como anfitrião.

Esta segunda-feira ao início da tarde foram conhecidas as nomeações para 27 categorias em cinema e televisão do evento que, antes do boicote, era considerado um dos mais importantes pontos de paragem da temporada pré-Óscares.

Resta saber se os nomeados vão comparecer à cerimónia: as críticas da indústria cinematográfica à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood sobre o funcionamento e conduta ética intensificaram-se nos últimos dois anos, sobretudo desde a divulgação de uma investigação do jornal norte-americano Los Angeles Times em 2021 que também destacou a falta de diversidade da organização.

A última cerimónia não teve transmissão televisiva nem a presença de celebridades, com a associação a admitir uma profunda reforma, alterando procedimentos e códigos de conduta. Foram adicionados 103 novos votantes nos meses mais recentes, com a composição global de 52% mulheres e "51.5% de diversidade racial e étnica".

Esta segunda-feira, parte na frente em cinema "Os Espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh, uma comédia negra sobre o fim trágico de uma amizade na Irlanda: com oito nomeações, ficou a apenas uma de igualar o recorde na categoria de Comédia ou Musical de "Cabaret, Adeus Berlim".

Com estreia confirmada também esta segunda-feira para 2 de fevereiro em Portugal, está em praticamente todas as categorias onde podia concorrer: Melhor Filme Comédia ou Musical, Realização, Ator (Colin Farrell), Ator Secundário (Brendan Gleeson e, menos esperado, Barry Keoghan), Atriz Secundária (Kerry Condon), Argumento e Banda Sonora.

Outros filmes que se destacam na lista são "Tudo em "Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert (6 nomeações), "Os Fabelmans", de Steven Spielberg (5), "Babylon", de Damien Chazelle (5), "Tár", de Todd Field (3), "Elvis", de Baz Luhrmann (3), "Pinóquio de Guillermo del Toro" (3), "O Menu", de Mark Mylod (3), "Avatar: O Caminho da Água", de James Cameron (2) e "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski (2).

Com apenas "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" a representar as plataformas de streaming nas duas categorias de Melhor Filme, destacam-se nas omissões, entre dramas e comédias, de títulos como "Emancipação", com Will Smith, "Nope", "Ossos e Tudo", "Não te Preocupes Querida", "Bilhete Para o Paraíso", "Bros - Uma História de Amor" e "Aftersun".

As nomeações em interpretação incluem muitos dos favoritos das últimas semanas: Cate Blanchett ("Tár"), Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"), Olivia Colman ("Império da Luz"), Viola Davis ("A Mulher Rei"), Michelle Williams ("Os Fabelmans"), Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre"), Austin Butler ("Elvis"), Brendan Fraser ("A Baleia") e Hugh Jackman ("O Filho").

Apesar da diversidade étnica nas categorias de interpretação, um tema recorrente neste género de prémios e principalmente nos Globos, está a ser notada a ausência de mulheres na corrida para Melhor Realização, principalmente de Sarah Polley por "A Voz das Mulheres", que concorre apenas em argumento: os nomeados foram James Cameron ("Avatar: O Caminho da Água"), Daniel Kwan e Daniel Scheinert ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"), Baz Luhrmann ("Elvis"), Martin McDonagh ("Os Espíritos de Inisherin") e Steven Spielberg ("Os Fabelmans").

Nas séries, a mais nomeada é a comédia "Abbott Elementary" (5), seguida por "The White Lotus", "Pam & Tommy", "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story", "The Crown" e "Only Murders in the Building" (todas com quatro).

Aqui, as maiores ausências são as de "Yellowjackets", "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" e "What We Do in the Shadows".

"Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

"Avatar: O Caminho da Água"

"Elvis"

"Os Fabelmans"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

"Babylon"

"Os Espíritos de Inisherin"

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

"Triângulo da Tristeza"

MELHOR REALIZAÇÃO

James Cameron ("Avatar: O Caminho da Água")

Daniel Kwan e Daniel Scheinert ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Baz Luhrmann ("Elvis")

Martin McDonagh ("Os Espíritos de Inisherin")

Steven Spielberg ("Os Fabelmans")

MELHOR ATOR (DRAMA)

Austin Butler ("Elvis")

Brendan Fraser ("A Baleia")

Hugh Jackman ("O Filho")

Bill Nighy ("Viver")

Jeremy Pope ("The Inspection")

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Cate Blanchett ("Tár")

Olivia Colman ("Império da Luz")

Viola Davis ("A Mulher Rei")

Ana de Armas ("Blonde")

Michelle Williams ("Os Fabelmans")

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Diego Calva ("Babylon")

Daniel Craig ("Glass Onion: Um Mistério Knives Out")

Adam Driver ("Ruído Branco")

Colin Farrell ("Os Espíritos de Inisherin")

Ralph Fiennes ("O Menu")

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Margot Robbie ("Babylon")

Anya Taylor-Joy ("O Menu")

Emma Thompson ("Boa Sorte, Leo Grande")

Lesley Manville ("Um Sonho em Paris")

Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Brendan Gleeson ("Os Espíritos de Inisherin")

Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Barry Keoghan ("Os Espíritos de Inisherin")

Brad Pitt ("Babylon")

Eddie Redmayne ("O Enfermeiro da Noite")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre")

Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin")

Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Dolly De Leon ("Triângulo da Tristeza")

Carey Mulligan ("Ela Disse")

MELHOR ARGUMENTO

"Tár"

"Os Fabelmans"

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

"Os Espíritos de Inisherin"

"A Voz das Mulheres"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"RRR" (Índia)

"A Oeste Nada de Novo" (Alemanha)

"Argentina, 1985" (Argentina)

"Close" (Bélgica")

"Decisão de Partir" (Coreia do Sul)

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"O Gato das Botas: O Último Desejo"

"Inu-Oh"

"Marcel the Shell With Shoes On"

"Pinóquio de Guillermo del Toro"

"Turning Red - Estranhamente Vermelho"

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

"Babylon"

"Os Espíritos de Inisherin"

"Os Fabelmans"

"Pinóquio de Guillermo del Toro"

"A Voz das Mulheres"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Carolina”, de Taylor Swift, para "A Rapariga Selvagem"

“Ciao Papa”, de Guillermo del Toro & Roeban Katz, para "Pinóquio de Guillermo del Toro")

“Hold My Hand”, de Lady Gaga & Bloodpop, para "Top Gun: Maverick"

“Lift Me Up”, Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler ("Black Panther: Wakanda Para Sempre")

“Naatu Naatu”, de Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj, para "RRR"

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DRAMA

"Better Call Saul"

"The Crown"

"House of the Dragon"

"Ozark"

"Severance"

MELHOR SÉRIE COMÉDIA

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Wednesday"

MELHOR TELEFILME, ANTOLOGIA OU MINISSÉRIE

"Black Bird"

"Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

"Pam and Tommy"

"The Dropout"

"The White Lotus"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMA

Jeff Bridges ("The Old Man")

Kevin Costner ("Yellowstone")

Diego Luna ("Andor")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Adam Scott ("Severance")

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMA

Emma D’Arcy ("House of the Dragon")

Laura Linney ("Ozark")

Imelda Staunton ("The Crown")

Hilary Swank ("Alaska Daily")

Zendaya ("Euphoria")

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Donald Glover ("Atlanta")

Bill Hader ("Barry")

Steve Martin ("Only Murders in the Building")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Jeremy Allen White ("The Bear")

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

Selena Gomez ("Only Murders in the Building")

Jenna Ortega ("Wednesday")

Jean Smart ("Hacks")

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Taron Egerton ("Black Bird")

Colin Firth ("The Staircase")

Andrew Garfield ("Under the Banner of Heaven")

Evan Peters ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Sebastian Stan ("Pam & Tommy")

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Jessica Chastain ("George and Tammy")

Julia Garner ("Inventing Anna")

Lily James ("Pam and Tommy")

Julia Roberts ("Gaslit")

Amanda Seyfried, ("The Dropout")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

John Lithgow ("The Old Man"

Jonathan Pryce ("The Crown")

John Turturro ("Severance"

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Henry Winkler ("Barry")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Julia Garner ("Ozark")

Janelle Jame ("Abbott Elementary")

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

F. Murray Abraham ("The White Lotus")

Domhnall Gleeson ("The Patient")

Paul Walter Hauser ("Black Bird")

Richard Jenkins ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Seth Rogen ("Pam & Tommy")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

Claire Danes ("Fleishman is in Trouble")

Daisy Edgar-Jones ("Under the Banner of Heaven")

Niecy Nash ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Aubrey Plaza ("The White Lotus")