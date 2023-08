Eis a mais recente guerra de egos em Hollywood: tanto os estúdios de "Barbie" como de "Gran Turismo" reivindicam a vitória nas bilheteiras da América do Norte no último fim de semana.

O estúdio Warner Bros. garante que "Barbie" ficou em primeiro lugar no fim de semana pela quinta vez, com receitas de 15,1 milhões de dólares entre sexta-feira e domingo.

Por sua vez, a Sony anunciou que o primeiro lugar é seu com "Gran Turismo", que gerou receitas de 17,4 milhões.

O caso é revelador da contabilidade na indústria e das mudanças de definição do que significa o "fim de semana de estreia".

As receitas de bilheteira de "Gran Turismo" incluem 1,4 milhões das sessões antecipadas na quinta-feira, uma prática habitual na contabilidade dos fins de semana dos grandes estúdios e que não é contestada pela Warner Bros: o seu problema é a Sony usar uma definição muito liberal de "fim de semana de estreia" que incluiu 3,9 milhões de outras sessões que se fizeram a partir de 11 de agosto.

Na versão da Warner, "Gran Turismo" estreou em segundo lugar, com 13,4 milhões, atrás dos 15,1 de "Barbie".

Como recorda a revista Variey, a Sony está longe de ser a única a recorrer a "truques" contabilísticos: a Paramount também juntou esta primavera as receitas de várias sessões com semanas de antecedência de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões" e a própria Warner contabilizou 11 dias de sessões nos 20 milhões do "fim de semana de estreia" de "Tenet", lançado em agosto de 2020, na pior fase da pandemia para os cinemas.