“Esperamos recomeçar em setembro, esperamos visitar todos os países que planeámos e fazer uma grande parte dele na Grã-Bretanha, em estúdio e à volta, portanto setembro até ao final de abril/maio é o nosso objetivo. Estamos convencidos que conseguimos", explicou.

Simon Pegg, que interpreta Benji Dunn, também confirmou o plano à publicação Variety, que começará com as cenas de exteriores e todas as precauções, brincando que as cenas de luta teriam de ser feitas com os atores separados por "metro e meio".

A confirmarem-se os prazos, a produção vai ser a grande ritmo: a estreia de "Missão Impossível 7" foi remarcada para 19 de novembro de 2021.

No final de fevereiro, "Missão Impossível" teve de parar a produção: a rodagem foi suspensa a menos de uma semana de começar em Veneza, um dos epicentros da pandemia.

Realizados por Christopher McQuarrie, os próximos dois filmes "Missão Impossível", sétimo e oitavo, serão os últimos da saga e filmados de seguida.

Além de Tom Cruise, estão confirmados no elenco Vanessa Kirby, Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Henry Czerny.

A enfrentar o agente Ethan Hunt (Cruise) estará Esai Morales, que substitui Nicholas Hoult: a paragem forçada por causa da pandemia terá criado uma sobreposição de compromissos na agenda do britânico.