Não está claro se o condado de Los Angeles, onde estão localizados os principais estúdios de Hollywood, será capaz de retomar as atividades numa semana.

Dos mais de 122.000 casos e 4.400 mortes causadas pelo vírus no estado, Los Angeles concentra aproximadamente metade.

As autoridades locais devem pronunciar-se na próxima semana, segundo o site da revista Variety.

"Para reduzir o risco de transmissão de COVID-19, produtores, distribuidores, auxiliares e outros trabalhadores da indústria devem cumprir protocolos de segurança", que incluem o uso de máscaras, respeito ao distanciamento social e monitorização dos sintomas.

Estúdios e sindicatos da indústria chegaram na semana passada a um acordo sobre as regras nos sets de filmagem, que determinam que todos os funcionários sejam testados para o vírus e recebam equipamentos de proteção.

Também exigem a redução do número de pessoas no set, com equipamentos menores e o uso de tecnologia remota.