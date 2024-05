Capacetes, cartazes maior que A3, artigos sonoros, selfie sticks ou mochilas grandes são alguns dos objectos que não poderão entrar no Estádio da Luz, em Lisboa, nos concertos de Taylor Swift. A cantora norte-americana estreia-se em Portugal nos dias 24 e 25 de maio.

A lista de itens proibidos foi colocadas nas imediações do Estádio da Luz e partilhada nas redes sociais pela conta Taylor Swift Portugal.

Além da lista de objetos, a organização alerta que o uso de drone ou outro veículo não tripulado sobre ou em redor do Estádio da Luz pode resultar na confiscação de tal e/ou sujeito o proprietário a sanção ou prisão".

LISTA DE OBJETOS:

• Capacetes

• Cartazes maiores que A3

• Muletas sem atestado médico

• Objetos móveis e itens de mobilidade

• Aerossóis, perfumes e fumaça

• Qualquer bebida alcoólica

• Mochilas acima de 10L e malas

• Artigos sonoros

• Cabo de selfie

• Guarda-chuvas/Bastões de guarda-chuvas com pontas de metal

• Objetos perigosos

• Qualquer recipiente de vidro, metal ou com capacidade maior que 50 CL

• Fogo de artificio, sinalizadores de emergência, ponteiros de incêndio e similares

• Fantasias ou objetos pessoais que possam impedir a visão das pessoas ao seu redor

• Laptops, tablets, leitores digitais ou iPads

• Proibido uso de equipamento profissional de filmagem

• O uso de drone ou outro veículo não tripulado sobre ou em redor do Estádio da Luz pode resultar na confiscação de tal e/ou sujeito o proprietário a sanção ou prisão