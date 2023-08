Em 2008, o assassinato de Isabella Nardoni parou o Brasil. A menina de 5 anos de idade foi atirada pela janela do apartamento do seu pai e da madrasta, em São Paulo.

15 anos depois do crime que chocou o Brasil, a Netflix vai estrear um documentário sobre a investigação. "Isabella: o Caso Nardoni" chega a 17 de agosto ao serviço de streaming.

"Quando uma menina de cinco anos sofre uma queda fatal do edifício do apartamento do pai, a mãe lança-se em busca de justiça e o caso capta a atenção de todo o país", adianta a sinopse da longa-metragem.

Entre o crime e a condenação há detalhes pouco conhecidos, explica a Netflix. "Conheça a história, pela primeira vez, através do olhar da mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, e de seus avós, além das versões divergentes entre advogados de defesa, jornalistas e perícia sobre o crime que comoveu o país", resume.

Veja o trailer: