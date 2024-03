"O Caso Asunta", série espanhola baseada num caso real que abalou Espanha em 2013, estreia-se a 26 de abril na Netflix. Esta semana, o serviço de streaming revelou o trailer dos episódios.

A minissérie da Bambú Producciones é protagonizada por Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez, Carlos Blanco, María León, Francesc Orella, Alicia Borrachero e Iris Whu. As gravações decorreram na Galiza.

Veja o trailer:

Segundo o serviço de streaming, a "nova minissérie de ficção retrata o homicídio da pequena Asunta Basterra, um caso chocante que abalou Espanha em 2013". Há mais de 10 anos, a Asunta Basterra, de 12 anos, foi assassinada pelos seus pais.

O corpo da menina foi encontrado numa zona de floresta de Santiago de Compostela com sinais de violência. A mãe de Asunta era advogada e antiga cônsul honorária de França em Santiago de Compostela e o ex-marido, Alfonso Basterra Camporro, era jornalista. Asunta Basterra, de origem chinesa, foi adotada pelo casal.

"No dia 21 de setembro de 2013, Rosario Porto e Alfonso Basterra denunciaram o desaparecimento da sua filha Asunta, cujo corpo foi encontrado horas depois junto a uma estrada nos arredores de Santiago de Compostela. A investigação policial revelou evidências que apontaram Rosario e Alfonso como possíveis autores do crime. A notícia choca toda a cidade e até o país. O que pode levar os pais a acabar com a vida da filha?", resume a Neftlix.