Audiard, 72, vencedor da Palma de Ouro em 2015, surpreende com um filme ousado rodado em espanhol, que apresenta coreografias espetaculares e uma banda sonora que inclui reggaeton, melodias clássicas e mariachis.

Todo o elenco, que inclui a cantora e atriz Selena Gomez e Edgar Ramírez, esteve presente na passadeira vermelho na estreia. Entre as celebridades que compareceram ao evento estavam as atrizes Salma Hayek, Marisa Paredes e Rossy de Palma.

As primeiras críticas sobre o filme elogiaram a proposta original de Audiard e apontaram para uma possível Palma de Ouro, após a exibição de quase metade dos 22 filmes em disputa pelo prémio.

Da Espanha para o México

O filme é um trampolim para a atriz Karla Sofía Gascón, de 52 anos, que fez carreira principalmente em telenovelas e reality shows, após dar um salto de Espanha para o México.

Ela começou no mundo do entretenimento como Carlos, em Espanha, até decidir mudar de sexo, aos 46 anos, com uma mulher e uma filha. Conseguiu fazê-lo em 2018 e publicou um livro para contar a sua história.

A intérprete disse em entrevistas que não conhecia o trabalho de Audiard, um cineasta que também tem um percurso invulgar, com incursões por Hollywood. Em França, ele é conhecido por filmes que causaram impacto pelo seu estilo direto, como “O Profeta” (2009).

A participação de Yves Saint Laurent

Audiard queria fazer uma comédia musical. Após diversas tentativas com nomes como Tom Waits, o cineasta acabou por escolher a cantora francesa Camille para compor as canções.

A artista eclética, que ganhou fama há 20 anos com "Le Fil", preenche o filme com ritmos eletrónicos, reggaeton e folclore mexicano. As músicas e cenas de dança fazem parte da narrativa.

O filme foi financiado, entre outros, pela Saint Laurent Production, fundada pelo atual diretor artístico da marca, Anthony Vaccarello. A produtora ajudou o espanhol Pedro Almodóvar a realizar o sonho de filmar o western apresentado em Cannes no ano passado.

Também foi exibido este sábado na disputa pela Palma de Ouro o filme “Caught by the Tides”, do cineasta chinês Jia Zhang-Ke.