Amigos desde meados da década de 1980, John Travolta e Bruce Willis começaram esta segunda-feira a rodar um novo filme no Havai chamado "Paradise City".

Trata-se do primeiro filme dos dois atores desde os poucos minutos que contracenaram no clássico de culto "Pulp Fiction" há 27 anos.

Apesar de se tratar do segundo filme em que estarão frente a frente, este também será tecnicamente o "quarto filme" da dupla, pois Bruce Willis deu voz a Mikey, filho "adotivo" da personagem de Travolta em "Olha Quem fala" (1989) e "Olha Quem Fala... Também" (1990).

Segundo a publicação Deadline, Willis será um caçador de recompensas a agir por conta própria que abre caminho no submundo do Hawai para se vingar do líder criminoso interpretado por Travolta, que assassinou o seu pai.

O projeto é descrito como semelhante a "Miami Vice", mas com caçadores de recompensas no lugar dos polícias.

O principal papel feminino foi confiado à atriz e modelo sueco-tailandesa Praya Lundberg.

Na realização está Chuck Russell, um veterano que fez "A Máscara" com Jim Carrey e Cameron Diaz (1994), "Eraser" com Arnold Schwarzenegger (1996) e "O Rei Escorpião" com Dwayne Johnson (2002).