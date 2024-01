Considerado um dos atores mais talentosos da sua geração, Jonathan Majors perdeu o seu último projeto em Hollywood.

Considerado culpado por um júri em duas das quatro acusações de violência doméstica em dezembro, a CNN avançou que o ator já não vai interpretar o ex-jogador de basquetebol Dennis Rodman no cinema.

A história centrava-se na aventura louca de Rodman na capital do jogo com um nervoso executivo quando a equipa dos Chicago Bulls estava no meio das finais de 1998 da NBA e prestes a conseguir o seu segundo trio de campeonatos em oito anos.

A Lionsgate também já não está envolvida no projeto, anunciado em setembro de 2022, o que permite aos produtores apresentarem-no eventualmente a outros estúdios com novo protagonista: entre os nomes envolvidos estão Phil Lord e Chris Miller, que dirigiu "Agentes Secundários" (2012) e a sequela "Agentes Universitários" (2014), "O Filme Lego" (2014) e que ganhou um Óscar pela produção "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018).

Aos 34 anos, Jonathan Majors tem agora um grande ponto de interrogação para o seu futuro em Hollywood, após ter protagonizado em 2023 uma das subidas mais vertiginosas ao estrelato, seguido por uma das mais quedas mais rápidas e aparatosas.

Com papéis secundários em "Hostis" (2017), ao lado de Christian Bale, e "White Boy Rick" (2018), com Matthew McConaughey, foi com "The Last Black Man in San Francisco" que chamou a atenção da indústria e foi nomeado para vários prémios.

Em 2020, esteve em "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas", de Spike Lee, e foi o protagonista de "Lovecraft Country", uma aclamada série produzida por Jordan Peele e J.J. Abrams para a HBO.

Escolhido pela Marvel para o papel de vilão Kang o Conquistador, a carreira de Majors ia numa trajetória fulgurante com as estreias no início desde ano com poucas semanas de intervalo de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" e "Creed III", onde era o amigo de infância e adversário da personagem de Michael B. Jordan.

Um outro filme, "Magazine Dreams", que causou sensação no Festival de Sundance em janeiro de 2023, era visto como uma forte candidatura ao Óscar de Melhor Ator.

Seguiu-se por uma das mais quedas mais rápidas e aparatosas, quando foi detido a 25 de março e posteriormente acusado de violência doméstica à sua então namorada dentro de um automóvel em Manhattan.

Majors perdeu vários projetos e representantes da carreira, além de ver afastarem-se várias marcas e entidades. Com a condenação em dezembro, foi despedido pela Marvel hora e meia depois de ser anunciado o veredito.

A leitura da sentença que o pode condenar a um ano de prisão ou, como se prevê, liberdade condicional, está marcada para 6 de fevereiro.

Analistas acreditam que "Magazine Dreams", o último projeto por estrear, acabará por ser vendido pela Disney e lançado dentro de alguns anos.

Numa entrevista em janeiro à ABC News, o ator continuou a dizer que era inocente e que merecia uma segunda oportunidade de Hollywood.