Julie Andrews reagiu à notícia que anda a circular desde meio de novembro sobre a Disney estar preparar o terceiro filme "O Diário da Princesa".

A resposta não é boa para os fãs: a lendária atriz de 87 anos mostrou muitas dúvidas sobre um regresso como Rainha Clarisse Renaldi ao lado de Anne Hathaway, como aconteceu em "O Diário da Princesa" (2001) e na sequela "O Diário da Princesa: Noivado Real" (2004).

"Acho que sabemos que provavelmente não será possível", disse numa entrevista ao Access Hollywood (vídeo não disponível para Portugal).

A história original andava à volta de uma adolescente que se tornava princesa do pequeno reino europeu de Genovia e Julie Andrews acha que passou demasiado tempo desde os dois filmes e mostrou dúvidas sobre para onde poderia avançar uma nova história que fizesse sentido.

"Foi falado logo após [a segunda sequela] ser lançada, mas desde então já se passaram muitos anos. E eu estou muito mais velha e a Annie, a princesa, ou rainha, é muito mais velha. E não tenho certeza para onde é que poderia avançar", acrescentou.

Com exceção de uma participação especial ao lado de Dwayne Johnson em "A Fada dos Dentes" (2010), a última participação de Julie Andrews no grande ecrã foi precisamente o segundo "O Diário da Princesa": desde então, ficou-se por dar voz a animações, com destaque especial para a saga "Gru, o Maldisposto".

As notícias indicam que existe um argumento para "O Diário da Princesa 3" da autoria de Aadrita Mukerji (ligada às séries "Supergirl" e "Reacher") e que regressará Debra Martin Chase, a produtora dos dois filmes.

Outro sinal da aposta da Disney foi a escolha de Melissa K. Stack, argumentista da comédia "Não Há Duas Sem Três" (2014), com Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton, para a posição de produtora-executiva.

Enquanto promovia o seu novo filme "Armageddon Time" em outubro, Anne Hathaway, que tinha 18 anos quando fez o primeiro "O Diário da Princesa", confirmou que estava a "torcer" pelo reencontro com Julie Andrews.

No entanto, uma outra declaração sua indica que já devia saber que isso seria difícil e ganhou outra ressonância à luz da reação agora conhecida da eterna estrela de "Mary Poppins" e Música no Coração".

"Se houver alguma forma de envolver a Julie Andrews, acho que faríamos funcionar. Vamos onde ela estiver e colocamos uma tela verde atrás dela e fazemos acontecer". dizia à Entertainment Tonight.