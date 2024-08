Foi revelado esta terça-feira o primeiro trailer de "Sonic", que já antecipa o confronto do protagonista com o vilão Shadow, que terá a voz de Keanu Reeves, cuja participação fora 'antecipada' nas redes sociais da saga no domingo.

"Sonic, Knuckles e Tails reúnem-se contra um novo e poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que eles já enfrentaram antes. Ao terem as suas capacidades ultrapassadas em todos os aspectos, a Equipa Sonic tem d, a Equipa Sonic tem de recorrer a uma aliança inesperada na esperança de conseguir deter Shadow e proteger o planeta", resume a sinopse oficial.

"Sonic 3" chega aos cinemas portugueses a 26 de dezembro e mantém a equipa artística dos filmes anteriores: o realizador Jeff Fowler, os argumentistas e os produtores.

Regressam também os atores, entre vozes e "carne e osso": além de James Marsden, Tika Sumpter, Ben Schwartz, Colleen O'Shaughnessey e Idris Elba, Jim Carrey continua a adiar a reforma artística e descansa os fãs, confirmando que acabar com o Dr. Robotnik no cinema também é difícil.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



VEJA O TRAILER DOBRADO.



"Sonic" é uma das maiores histórias de sucesso de Hollywood dos últimos anos: "Sonic: O Filme" foi um grande sucesso de bilheteira em 2020 antes de chegar a pandemia e a melhor estreia de sempre nas bilheteiras dos EUA para a adaptação ao cinema de um videojogo, um género com alguns sucessos e muitos fracassos.

O sucesso foi tanto mais surpreedente pois o primeiro trailer, lançado em abril de 2019, a mostrar Sonic em imagem fotorealista, com o design pouco apelativo, de pernas delgadas e dentes à mostra, foi completamente arrasado nas redes sociais, uma reação que levou o realizador a assumir que ia fazer alterações drásticas, adiando a estreia do filme.

Muito mais tranquilo foi o percurso da sequela que chegou em 2022, um novo sucesso de bilheteira onde se estreou Knuckles, uma das personagens preferidas dos fãs dos videojogos, com a voz de Idris Elba na versão original.