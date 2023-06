A sequela de "A Fuga das Galinhas"chega ainda este ano à Netflix.

A revelação surge no fim de um curto clip que traz de volta Ginger e Rocky, atrás de um ovo quase a chocar.

"Chicken Run: Dawn of the Nugget" ["A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets", em tradução literal] chega à plataforma a 15 de dezembro.

Lançado em 2000 pelo estúdio de animação Aaardman, "A Fuga das Galinhas", realizado por Peter Lord com Nick Park, foi um grande fenómeno de popularidade tanto na Europa como nos EUA e continua a ser o maior sucesso de bilheteiras de sempre em "stop motion" [animação por volumes].

A história passava-se na quinta de criação de galinhas do casal Tweedy, situada em Yorkshire, onde uma corajosa e persistente galinha chamada Ginger (na versão original com voz de Julia Sawalha) procurava conduzir as restantes companheiras de cativeiro a uma fuga organizada. As tentativas resultavam sempre em fracasso até surgir na quinta um galo americano e bem-falante chamado Rocky (voz de Mel Gibson).

Segundo o comunicado oficial da Aaardman, na sequela as galinhas encontram o seu local de sonho após a fuga, um santuário pacífico numa ilha bem longe dos perigos dos humanos. A felicidade de Ginger e Rocky também parece completa ao tornarem-se pais de Molly. Mas quando todos os tipos de galinhas no continente enfrentam uma nova e terrível ameaça, Ginger e a sua equipa vão colocar em risco a liberdade conquistada com tanto esforço: agora, vão ser elas as invasoras.

Se Ginger e Rocky estão de volta, o mesmo não se pode dizer de Julia Sawalha e Mel Gibson para serem as suas vozes, que passaram respetivamente para Thandiwe Newton e Zachary Levi.

De fora também ficaram Timothy Spall e Phil Daniels, substituídos por Romesh Ranganathan e Daniel Mays. Outras novidades no elenco de vozes são David Bradley, Bella Ramsey, Nick Mohammed e Josie Sedgwick-Davies, regressando do filme original apenas Jane Horrocks, Imelda Staunton e Lynn Ferguson.