Lisa Marie Presley regressou às redes sociais pela primeira vez em 15 meses para fazer grandes elogios ao filme sobre o seu pai realizado por Baz Luhrmann.

Explicando a ausência com o luto pela morte do seu filho Benjamin Keough em 2020, a cantora e única filha de Elvis Presley partilhou que já tinha visto "Elvis" duas vezes na primeira de várias mensagens.

"Deixem-me dizer-vos que é nada menos do que espetacular. Absolutamente extraordinário. Austin Butler canalizou e incorporou lindamente a alma e o coração do meu pai. Na minha humilde opinião, o seu desempenho não tem precedentes e FINALMENTE é feito com precisão e respeito (se não ganhar um Óscar por isto, vou comer o meu próprio pé)", escreveu sobre o filme que terá antestreia no Festival de Cannes a 25 de maio.

"Consegue-se sentir e testemunhar o amor puro, carinho e respeito do Baz pelo meu pai através deste belo filme e é finalmente algo que eu, os meus filhos e os filhos deles poderão orgulhar-se para sempre", continuou.

Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley escreveu ainda sobre como foi comovente ver "Elvis" com os filhos, "cheios de orgulho do avô e do legado dele de uma maneira que nunca tinha presenciado", lamentando que Benjamin Keough não o possa ver.

"Não vos consigo dizer o quanto adorei este filme e espero que também adorem. Todos os envolvidos colocaram nisto os seus corações e almas, o que percebe nas interpretações", elogiou.

A filha de Elvis termina com mais palavras dirigidas ao realizador por contar a verdade sobre o rei do rock n' roll "de uma maneira tão profunda e artística".

Esta reação surge três semanas depois da sua mãe, Priscilla Presley, também ter apoiado publicamente "Elvis", descrevendo que era "uma história verídica contada de forma brilhante e criativa como só o Baz, da sua forma artística única, poderia ter feito".

O filme acompanha Elvis Presley desde a pobreza até se tornar um ícone global, um percurso em que foi determinante a complexa relação com o "Coronel" Tom Parker, o empresário que o descobriu em 1955 e ficou conhecido na História como a sua "sombra sinistra".

Austin Butler, que entrou na série "The Shannara Chronicles" e teve pequenos papéis nos filmes "Os Mortos Não Morrem" e "Era Uma Vez em... Hollywood", tem aqui o apoio de Tom Hanks, no papel do Tom Parker, enquanto a australiana Olivia DeJonge interpreta Priscilla Presley.

"Elvis" será lançado exclusivamente nos cinemas a 23 de junho.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.