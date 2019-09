Já se falava de um filme durante a exibição da série, mas foi preciso coordenar agendas e esperar mais quatro anos após o fim da produção para se tornar uma realidade.

O filme "Downton Abbey" está quase a estrear nos cinemas e o regresso ao convívio com a família Crawley e os seus criados será em 1927, com a visita do rei Jorge V.

Regressam os atores Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Jim Carter, Laura Carmichael, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Matthew Goode, Joanne Froggatt, Penelope Wilton, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Sophie McShera e Lesley Nicol.

As novidades são Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore.

As primeiras críticas ao novo "Downton Abbey" são mornas, mas existe um certo consenso positivo: quem não esteja familiarizado com as seis temporadas da série vai ter dificuldade em perceber as dinâmicas de uma história que recompensa a dedicação dos fãs, uma espécie de "Vingadores" em que os super-heróis são a aristocracia britânica e os seus empregados.