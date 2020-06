À Lusa, recordou que fez uma audição para o filme em 2018, quando tentava fazer um mestrado ao mesmo tempo "que era empregada de limpeza num Airbnb" e estava sem trabalho na representação.

"Fiquei muito grata por ter sido escolhida, a produção foi um processo artístico, tive tempo para prepara e desenvolver a personagem, rapei o cabelo, furei as orelhas, fiz ginásio", explicou.

Maria Leite considera que o filme tem uma carga política forte e recupera uma das primeiras falas da personagem dela: "Desde quando é que ter um só trabalho serve para sobreviver?".

A atriz portuguesa, que atualmente integra o elenco fixo do Teatro Nacional São João, no Porto, e se sente, por isso, "privilegiada" por estar a ser remunerada num tempo em que o setor cultural ficou paralisado, recorda que a rodagem de "Os Tradutores" foi interessante pela "troca de ideias" com os outros atores, de várias nacionalidades.

"Percebemos que Portugal é dos piores países para se ser ator, pela falta de políticas culturais, pela falta de aplicação de um código laboral, pela intermitência. Eles [os outros atores] nem conseguiam perceber bem a questão dos 'recibos verdes'", disse.

Maria Leite é atriz há cerca de uma década, depois de ter feito o curso de Ciências da Comunicação e o curso de Teatro.

Tem trabalhado em cinema, em filmes de Rita Nunes, Pedro Cabeleira ou Gabriel Abrantes, entrou em telenovelas, e subiu ao palco para peças no Teatro Académico Gil Vicente, D. Maria II ou Teatro Ponte Sôr.

De acordo com a distribuidora, "Os Tradutores" estrear-se-á nos cinemas Castello Lopes em Guimarães e Santarém, aguardando-se a reabertura das salas desta exibidora na região de Lisboa e Vale do Tejo, ainda com medidas restritivas por causa da covid-19.