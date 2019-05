O realizador franco-tunisino Abdellatif Kechiche escandalizou os espectadores do festival de Cannes com "Mektoub My Love: Intermezzo".

De acordo com muitas críticas negativas, o filme de quase quatro horas que acompanha um grupo de jovens numa cidade no litoral do sul da França tinha imagens pornográficas "gratuitas".

Este sábado, a imprensa francesa acusou o realizador de ter usado meios nada ortodoxos para convencer os jovens atores a fazer aquela que se tornou uma das cenas mais criticadas.

Após cenas na praia, esta sequela de "Mektoub, Meu Amor: Canto Primeiro" (2017) concentra-se numa discoteca, com uma profusão de imagens lascivas, incluindo uma cena de 13 minutos de sexo oral.