Messi, estrela do filme vencedor do Óscar "Anatomia de uma Queda", que ganhou a Palma de Ouro em Cannes no ano passado, regressará ao festival na próxima semana como entrevistador no passadeira vermelha.

Usando um microfone especial de 360 ​​graus e uma câmara acoplada às costas, o Border Collie conversará com as estrelas graças a um ator que ficará nos bastidores.

“Ele é a estrela... estou apenas a emprestar-lhe a minha voz”, disse o comediante Raphael Mezrahi à France-Presse.

Os pequenos clipes que daí resultarem estarão disponíveis nos canais de TV franceses e no TikTok.

Messi com a sua treinadora Laura Martin a 2 de maio de 2024

Messi conquistou atenção mundial pelo seu papel em "Anatomia de uma Queda", ganhando o prémio 'Palme Dog' de melhor desempenho canino em Cannes.

A seguir, entusiasmou as redes sociais quando foi fotografado com nomes como Ryan Gosling, Bradley Cooper e Billie Eilish durante a campanha dos Óscares.

Ele provou o seu talento interpretativo: numa cena memorável, teve de fingir intoxicação e vómito.

Foram necessários dois meses de preparação, disse a treinadora e proprietária Laura Martin, durante os quais Messi aprendeu a posicionar o pescoço de forma estranha e a ser “carregado com o corpo muito flácido” para parecer inconsciente.

O vómito falso saiu de um tubo colocado sob a sua boca.

“Ele não gostou dessa parte”, destacou Martin.

Mas certamente que se estava a divertir durante a recente visita da France-Presse à sua casa.

Em troca de pedaços de salsicha, ele fez diferentes poses - pata no nariz, parado, ladrar para a câmara - enquanto gravava mensagens para estrelas como Emma Stone, que aparecerá em Cannes com o seu novo filme "Kinds of Kindness".

"As pessoas disseram-me: 'Messi estaria melhor a descansar no seu jardim', mas ele conhece o seu jardim de cor. Ele adora as pessoas, gosta de se envolver no jogo", disse Martin.

Ela era treinadora de cães e entrou no mundo do cinema por acaso, nunca sonhando que "chegaria tão longe".

Messi, batizado em homenagem ao jogador argentino de futebol por um dos filhos de Martin, foi rejeitado para aparições no ecrã no passado por ser "demasiado bonito e ocupar muito espaço", explicou.

Há outro cão ator no apartamento – Renard, um pequeno Prague Ratter, que apareceu ao lado de Jean Dujardin (“O Artista”) na comédia francesa “Presidents”.

Mas Messi é a estrela e Martin revela que lhe foi oferecido um “argumento americano” desde a sua participação nos Óscares, embora a treinadora não diga mais nada.