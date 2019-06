O realizador português Miguel Gomes vai receber um prémio de honra e terá uma retrospetiva no 34.º Festival Internacional de Cinema de Valência, este mês, em Espanha, revelou a Agência da Curta Metragem.

Miguel Gomes, "expoente máximo do novo cinema português", receberá o prémio honorífico "Lua de Valência" e terá seis filmes em exibição no festival, entre os quais "Tabu", os três volumes de "As Mil e Uma Noites" e "A Cara que Mereces".

O realizador "é uma das vozes mais pessoais, inquietas e disruptivas do cinema contemporâneo. A sua presença no festival representa uma grande dose de qualidade para a programação, porque os seus filmes transcendem o produto narrativo e são obras de arte", afirmou o diretor do festival, Carlos Madrid, na página do Cinema Jove.

O festival de cinema de Valência - Cinema Jove decorrerá de 21 a 28 de junho.

Atualmente, Miguel Gomes está envolvido numa nova longa-metragem, que parte do romance "Os Sertões" do escritor brasileiro Euclides da Cunha, com produção da O Som e a Fúria.

"É um filme muito grande, de guerra, bastante caro. Estamos num processo de término de financiamento e que vai envolver muitos países, Portugal, Brasil, França e Alemanha", adiantou em fevereiro o produtor Luís Urbano, em declarações à Lusa, no European Film Market de Berlim.

O filme será rodado no Brasil, onde Miguel Gomes estará em julho como convidado da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP). A edição deste ano da FLIP homenageia o escritor brasileiro Euclides da Cunha.