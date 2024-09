A Academia Portuguesa de Cinema (APC) candidatou “A Flor do Buriti”, João Salaviza e Renée Nader Messora, “Grand Tour”, de Miguel Gomes, e “O Vento Assobiando nas Gruas”, de Jeanne Waltz, aos prémios Goya e Colibri, anunciou hoje a instituição.

Em comunicado, a APC revelou que “A Flor do Buriti” é o candidato de Portugal à categoria de Melhor Filme Ibero-americano na 39.ª edição dos prémios espanhóis Goya.

Já “Grand Tour” e “O Vento Assobiando nas Gruas” foram selecionados para a categoria de Melhor Filme Europeu.

Organizada pela Academia de Cinema de Espanha, a cerimónia de entrega dos Goya vai decorrer em Granada, em 08 de fevereiro de 2025.

A APC vai ainda submeter “A Flor do Buriti” como candidato de Portugal à categoria Melhor Filme Ibero-americano na 6.ª edição dos prémios Colibri, da Academia das Artes Audiovisuais e Cinematográficas do Equador, cuja cerimónia de entrega de prémios terá lugar em Quito, em 07 de novembro.

Os três filmes constam da lista de cinco candidatos da qual sairá o concorrente português à nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

“A Flor do Buriti” é um filme de João Salaviza e Renée Nader Messora e foi rodado no território indígena da Kraholândia, no Brasil, onde já tinham feito “Chuva é cantoria na aldeia dos mortos” (2019).

A narrativa foi construída com relatos históricos e conversas com indígenas e conquistou um Prémio de Elenco em 2023 em Cannes.

Das obras selecionadas, todas tiveram já estreia cinematográfica em Portugal, exceto “Grand Tour”, de Miguel Gomes, que chegará aos cinemas a 19 de setembro.

A história de "Grand Tour" segue um romance de início do século XX, com Edward (Gonçalo Waddington), um funcionário público do império britânico que foge da noiva Molly (Crista Alfaiate) no dia em que ela chega para o casamento.

“Grand Tour” valeu a Miguel Gomes o prémio de melhor realização este ano no Festival de Cinema de Cannes, em França.

Com assinatura de Jeanne Waltz, realizadora suíça há muito radicada em Portugal, “O vento assobiando nas gruas” segue Milene, uma jovem mulher que, depois da morte da avó, se depara com uma família de tios que a despreza por causa de um problema de desenvolvimento mental.