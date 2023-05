Apesar de ter "Parte Um" no título, o próximo "Missão Impossível" segue a tendência de outras super produções de Hollywood: a duração é cada vez maior.

"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um" será o mais longo da saga de ação liderada por Tom Cruise, em contraste com os "modestos" 110 minutos do primeiro filme em 1996.

Segundo apurou o IGN, a duração está nas duas horas e 36 (156 minutos), mas ainda sem os créditos finais. A 21 de maio, o realizador Christopher McQuarrie assinalou nas redes sociais que o sétimo filme estava "fechado".

O recordista da saga era o filme anterior de 2018, "Fallout", com 147 minutos, dos quais sete e meio eram de créditos. Ou seja, "Ajuste de Contas: Parte Um" ficará bem próximo dos 165 minutos, como apontavam especulações recentes.

Antes de "Fallout", a ação da saga esteve relativamente controlada para o que é habitual em Hollywood: "Missão Impossível II" (2000), realizado por John Woo, tinha 124 minutos; "Missão Impossível 3" (2006), de J.J. Abrams, tinha 122; "Operação Fantasma" (2011) ficou nos 133 minutos; e "Nação Secreta" terminou nos 131.

O tema da duração do primeiro "Ajuste de Contas" entrou na atualidade quando o presidente da Paramount Global disse em março que o filme era "uma grande aventura", mas ainda "demasiado longo" naquela altura. Um fator que entra em conta quando o investimento do estúdio terá sido de 290 milhões de dólares, sem incluir ainda o marketing.

Com estreia nos cinemas a 13 de julho (a "parte dois" que encerra a saga chegará a 28 de junho de 2024), a sinopse oficial descreve como Ethan Hunt e sua equipa embarcam na sua missão mais perigosa: rastrear uma nova arma aterrorizadora que ameaça toda a Humanidade antes que caia em mãos erradas. Com o controlo do futuro e o destino do mundo em jogo, e as forças sombrias do passado de Ethan a aproximarem-se, começa uma corrida mortal à volta do mundo. Confrontado por um inimigo misterioso e todo-poderoso, Ethan é forçado a ponderar que nada é mais importante do que sua missão – nem mesmo a vida daqueles que lhe são mais próximos.

O elenco junta Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny e Frederick Schmidt, além Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales (o principal vilão), Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss e Cary Elwes.

TRAILER LEGENDADO