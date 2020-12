A adaptação cinematográfica do videojogo "Monster Hunter" foi retirada das salas chinesas na sexta-feira (4), o dia da estreia, por causa de uma cena que foi considerada racista pelos espectadores.

Um momento que dura 10 segundos numa das primeiras cenas do filme de 99 minutos realizado por Paul W. S. Anderson "(Resident Evil") com Milla Jovovich deitou tudo a perder, quando a personagem do ator e rapper Jin Au-Yeung (também conhecido como MC Jin) diz para outra "Olha para os meus joelhos. Que tipo de joelhos são estes? Chineses".

Aparentemente, os espectadores terão associado esta frase à rima "Chinese, Japanese, dirty knees" ["chineses, japoneses, joelhos sujos", em tradução literal] de uma antiga e controversa canção infantil em países de língua inglesa que goza com crianças de origem asiática. A tradução legendada terá aumentado ainda mais a perturbação.

"Monster Hunter" teve sessões de pré-estreia na quinta-feira e no dia a seguir, as redes sociais chinesas encheram-se de críticas, o que levou à sua retirada abrupta de circulação. As autoridades também censuraram referências online ao filme.

A distribuidora na China, que também é uma das produtoras, está em conversações com as autoridades para resolver a situação retirando a cena, mas não se sabe se isso será suficiente para que regresse aos cinemas, o que poderá ter consequências muito negativas para o seu sucesso comercial.

A reação controversa terá apanhado de surpresa as pessoas envolvidas na produção, tanto mais que qualquer filme que chega aos cinemas na China passa por um rigoroso e complexo processo de aprovação pela censura.

A alemã Constantin Film, uma das produtoras, emitiu um pedido de desculpas: "Não houve absolutamente nenhuma intenção de discriminar, insultar ou ofender qualquer pessoa de herança chinesa. A Constantin Film ouviu as preocupações expressas pelo público chinês e removeu a frase que originou este linha que levou a este inadvertido mal-entendido".