Morreu Paolo Taviani, que dirigiu com o seu irmão Vittorio várias obras-primas do cinema italiano, entre elas “Padre Padrone”, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1977.

A notícia esta quinta-feira sobre o realizador de cinema italiano, que tinha 92 anos, foi anunciada pelo presidente da câmara de Roma.

"Com [a morte de] Paolo Taviani, deixa-nos um grande mestre do cinema italiano. Com o seu irmão, Vittorio [falecido em 2018, aos 88 anos], fez filmes inesquecíveis, profundos, ativistas", escreveu Roberto Gualtieri na rede social X, antigo Twitter.

Os funerais laicos de Paolo Taviani, que faleceu em Roma após "doença breve" serão celebrados na segunda-feira em Roma, segundo a imprensa italiana.

Os irmãos Taviani, que formaram uma dupla rara na história da Sétima Arte, realizaram no total 15 longas-metragens marcados por um estilo muito literário, misturando História, psicanálise e poesia.

Um dos maiores sucessos da dupla, "Padre Padrone", por exemplo, é uma adaptação do romance homónimo autobiográfico de Gavino Ledda, sobre a história de um jovem pastor que foge do controle despótico do pai que, por necessidade financeira, o força a abandonar a escola, deixando-o analfabeto até os 20 anos.

Ambos os irmãos estudaram Direito na Universidade de Pisa, mas o amor pelo cinema levou-os a abandonar os estudos para assinar uma série de documentários com argumentos sociais, que chegou à televisão.

A estreia em televisão ocorreu em 1962 com o filme "Un uomo da bruciare" - sobre a vida de Salvatore Carnevale, jornalista e ativista político, que foi assassinado na Sicília em 1955 -, que ganhou o Prémio da Crítica no Festival de Veneza.

Os primeiros filmes tiveram sempre por base os problemas sociais, como no caso de "São Miguel Tinha Um Galo" (1972), que ganhou o Interfilm no Festival de Berlim, ou "Que Viva a Revolução!" (1974), interpretado por Marcello Mastroianni e Lea Massari.

Outro dos seus trabalhos consagrados foi "A Noite de São Lourenço" (1982), a história dramática de um grupo de homens que tentava fugir da área ocupada pelos alemães, com música de Nicola Piovani, que ganhou o Grande Prémio do Júri em Cannes.

Em 1986, os dois irmãos foram galardoados com o Leão de Ouro de carreira, em Veneza.

Os dois foram também responsáveis por filmes como "Bom Dia, Babilónia" (1988), "Il anche di notte" (1990) e "Afinidades Electivas"(1996).

Com 83 anos, Vittorio Taviani e o irmão assinaram o filme "César Deve Morrer", que, em 2012, ganhou o Urso de Ouro em Berlim: era uma encenação de "Júlio César", de Shakespeare, na prisão de Rebibbia, em Roma, com os 'atores locais'.

Também realizaram "Maravilhoso Boccaccio", em 2014, e "Una questione privata", que devido à doença de Vittorio acabou por ser realizado apenas por Paolo, mas com o "conselho" do irmão.