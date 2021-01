A atriz francesa Nathalie Delon, que foi esposa de Alain Delon, faleceu esta quinta-feira (21) em Paris, aos 79 anos, disse o seu filho, Anthony Delon, à agência AFP.

"A minha mãe morreu esta manhã às 11h00, em Paris, rodeado dos seus familiares. Morreu de um cancro muito rápido", declarou à AFP.

"Estou muito triste. Fico muito mal quando se vão aqueles que amamos", disse Alain Delon à AFP.

"Nathalie foi a minha primeira e única senhora Delon", acrescentou.

A atriz esteve ao lado do seu marido em "O Ofício de Matar" ("Le Samourai", 1967), de Jean-Pierre Melville. Entrou em mais em 30 filmes, em papéis secundários, até o início dos anos 1980, passando depois para trás das câmaras como cineasta.

Dirigiu "Ils appellent ça un accident" (1982) e "Doces Mentiras" (1987), com Treat Williams, entre outros. Publicou as suas memórias em 2006.

O Ofício de Matar

De origem espanhola, nasceu como Francine Canovas a 1 de agosto de 1941 em Oujda, Marrocos, na altura um território ultramarino francês.

Chegou a Paris em 1962 após separar-se do seu primeiro marido, Guy Barthélémy, com quem teve uma filha.

A jovem de olhos verdes tinha 21 anos quando conheceu Alain Delon numa discoteca parisiense, quando o seu futuro marido era noivo da atriz Romy Schneider.

Deu-se então uma paixão proibida até que Delon deixou Romy Schneider para se casar secretamente com ela em agosto de 1964.

O casal viajou no navio France em lua de mel e construíu a sua vida em Los Angeles, onde um mês depois nasceria o seu filho, Anthony.

Mas o fantasma de Romy Schneider cercava a sua relação.

"Alain não me falava dela, mas eu via-a em algumas ocasiões com um semblante de tristeza no olhar", afirmou muito tempo depois.

Posteriormente, a relação do casal deteriorou-se na mansão em que viviam em Hollywood, após Nathalie não conseguir conviver com as rápidas conquistas do seu marido. Divorciaram-se em fevereiro de 1969 e Alain Delon iniciou posteriormente um relacionamento com a atriz Mireille Darc.

Mas "víamo-nos com frequência. Fazia parte da sua vida e ela da minha. Estivemos juntos no Natal. Tirámos fotos, as últimas", recordou Alain Delon esta quinta-feira à AFP.