Durante breves anos na década de 1940 foi uma das mais célebres estrelas infantis do cinema: o ator Claude Jarman Jr. morreu na sua casa na Califórnia no domingo de causas naturais enquanto dormia, anunciou a sua esposa à revista The Hollywood Reporter. Tinha 90 anos.

Nascido em 27 de setembro de 1934, Claude Jarman Jr. tinha dez anos quando o realizador Clarence Brown entrou na sua sala de aula em Nashville no Dia dos Namorados de 1945, durante uma das visitas aleatórias a escolas do Sul dos EUA para encontrar um miúdo para o seu próximo filme.

Três dias depois, foi avisado para se preparar para estar em Hollywood dentro de uma semana, recordaria numa entrevista em 2016.

A sua estreia comovente como o filho de Gregory Peck e Jane Wyman que adotava um cervo órfão no clássico da MGM "O Despertar" em 1946 até lhe valeu um Óscar juvenil: era o sétimo a receber a estatueta dourada em miniatura, entregue pela primeira a ganhá-lo, Shirley Temple (anos mais tarde, a Academia deu-lhe um Óscar em tamanho normal).

Contratado pela MGM, o maior estúdio de Hollywood, Claude Jarman Jr. passou a frequentar a sua escola nos intervalos dos filmes, tendo como colegas outras estrelas infantis da época, como Elizabeth Taylor, Jane Powell, Margaret O’Brien e Dean Stockwell.

Ao entrar na adolescência, destacou-se por três filmes de 1949: "O Sol da Manhã", da saga Lassie, "Roughshod", com Robert Sterling e Gloria Grahame, e principalmente como o jovem que tentava provar o inocência de um homem negro em "O Mundo Não Perdoa" ("Intruder in the Dust"), baseado num romance de William Faulkner e também realizado por Clarence Brown.

Foi por esta altura que se juntou numa célebre fotografia tirada em abril de 1949 com mais de quatro dúzias de estrelas da MGM, incluindo Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Clark Gable, Judy Garland, Vivien Leigh, Errol Flynn, Angela Lansbury, Esther Williams, Judy Garland e Lassie, para comemorar o 25.º aniversário do estúdio. Era o último sobrevivente (veja aqui).

Um ano depois, teve um papel de destaque noutro clássico: era o filho de John Wayne e Maureen O'Hara em "Rio Grande" (1950), o último filme da 'Trilogia da Cavalaria' dirigida por John Ford.

Claude Jarman Jr. regressou a Nashville ainda em 1950 para terminar o liceu e entrou em "O Laço do Carrasco" (1952) ao lado de Randolph Scott, Donna Reed e Lee Marvin.

Com os papéis a escassearam a partir do fim da adolescência, terminou os estudos na Universidade Vanderbilt em 1956, o mesmo ano de "Perseguição Infernal", com Fess Parker e Jeffrey Hunter, só voltando mito pontualmente à atuação, dedicando-se à produção e a funções executivas no departamento de Cultura da câmara de San Francisco.

Foi um dos convidados especiais da 70.ª e 75.ª cerimónias dos Óscares em 1998 e 2003, nas retrospetivas que juntaram em palco antigos vencedores.

Casou três vezes e teve sete filhos. Em 2018, lançou um livro "My Life and the Final Days of Hollywood" ("A Minha vida e os últimos dias de Hollywood", em tradução literal).