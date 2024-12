Olivia Hussey, a atriz que foi Julieta no filme "Romeu e Julieta", de Franco Zeffirelli, de 1968, que lhe valeu um Globo de Ouro, morreu na sexta-feira aos 73 anos, anunciou a sua família.

“Olivia era uma pessoa notável cujo vivacidade, sabedoria e pura bondade tocaram a vida de todos que a conheceram”, disse a família no comunicado partilhado na sua conta de Instagram.

Nascida em Buenos Aires, Hussey tinha 15 anos quando ela e o seu co-protagonista Leonard Whiting lideraram a adaptação da tragédia de William Shakespeare vencedora de dois Óscares.

Em 2023, os dois atores avançaram com uma ação judicial contra o estúdio alegando abuso infantil por causa de uma polémica cena de nudez da dupla, que na época era menor de idade.

Zeffirelli, que enfrentou no passado acusações de assédio e agressão sexual no passado, falecera em 2019, mas o filho do cineasta, , Pippo Zeffirelli, respondeu, dizendo que era 'constrangedor ouvir que hoje, 55 anos depois da rodagem, dois atores idosos que devem a sua notoriedade essencialmente a este filme, despertaram para declarar que sofreram um abuso que lhes causou anos de ansiedade e desconforto emocional'.

Em maio desse ano, uma juíza do Tribunal Superior de Los Angeles, decidiu a favor de uma moção da estúdio Paramount Pictures, determinando que a cena não equivalia a pornografia infantil e estava protegida pela Primeira Emenda à Constituição dos EUA, além de que os atores não tinham apresentando 'nenhuma autoridade que mostrasse aqui que as cenas do filme podem ser consideradas suficientemente sexualmente sugestivas nos termos da lei para serem consideradas conclusivamente ilegais'.

Leonard Whiting e Olivia Hussey num festival a 26 de abril de 2018

Numa entrevista de 2018 para a publicação especializada em entretenimento Variety, Hussey disse que Zeffirelli filmou a cena de nudez com bom gosto.

“Toda a gente pensa que eram tão jovens que provavelmente não percebiam o que estavam a fazer. Mas estávamos muito conscientes. Ambos viemos de escolas de teatro e quando se trabalha, leva-se o trabalho muito a sério”, disse Hussey.

Whiting disse à Variety que a dupla se apoiou durante a experiência assustadora.

“Olivia também estava muito, muito nervosa e assustada, mas gostávamos muito um do outro e ajudámo-nos a superar tudo”, disse o ator em 2023.

Filha de um cantor de tango argentino e de uma assistente jurídica britânica, Hussey mudou-se com a família de Buenos Aires para Londres quando tinha sete anos.

Estudou na escola de teatro Italia Conti e já trabalhava como atriz na adolescência quando foi escolhida para o filme de Zeffirelli.

Hussey, que recebeu o Globo de Ouro de "Nova Estrela do Ano" pela sua atuação, mais tarde protagonizaria o filme de terror "Black Christmas" ("Férias Assombradas", 1974). Outros projetos foram a adaptação de 1978 da obra de Agatha Christie "Morte no Nilo", contracenando com Peter Ustinov, "Psico IV: O Começo" (1990), onde interpretava Norma Bates ao lado do Norman Bates de Anthony Perkins, e minissérie "It - Palhaço Assassino" (1990), adaptação da obra de Stephen King.

Hussey também trabalhou novamente com Zeffirelli quando interpretou Maria, a mãe de Jesus, no famoso telefilme "Jesus de Nazaré" (1977).

Sobrevivem à atriz o seu marido David Eisley, os três filhos e um neto.