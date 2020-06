O produtor de cinema Steve Bing, mais conhecido pela animação "Expresso Polar" (2004), com Tom Hanks, morreu aos 55 anos.

A imprensa americana avançou que Bing sofria de depressão e que sua morte foi suicídio: atirou-se do 27º andar de um condomínio de luxo em Century City, Los Angeles.

Além de produzir e financiar filmes como o filme de ação de Sylvester Stallone "Carter - A Vida é Dura" (2000) e o documentário musical de Martin Scorsese "Shine a Light" (2008), sobre os Rolling Stones, Bing co-escreveu a comédia "Kangaroo Jack" (2003).

Ele tornou-se famoso após ter investido mais de 80 milhões dólares em "Expresso Polar", cerca de metade do orçamento de animação de Natal de Robert Zemeckis. A produção arrecadou mais de 300 milhões dólares em todo o mundo.

Atualmente, estava a trabalhar num documentário sobre o músico Jerry Lee Lewis.

Bing também foi um promotor imobiliário proeminente, filantropo e doador político.

Ele era amigo e apoiante do antigo presidente Bill Clinton, a quem emprestou o seu jato particular para uma missão de 2009 na Coreia do Norte para libertar dois jornalistas americanos.

Aos 18 anos, ele herdou cerca de 600 milhões dólares do seu avô, o magnata imobiliário Leo S. Bing.

Bing teve dois filhos: Damian, cuja mãe é a atriz Elizabeth Hurley, e Kira, nascida do seu relacionamento com a tenista profissional Lisa Bonder.