O ator britânico Tom Wilkinson, nomeado por duas vezes ao Óscar, morreu este sábado aos 75 anos em sua casa, junto à sua mulher e família, confirmou o seu agente.

"É com grande tristeza que a família de Tom Wilkinson anuncia que ele morreu subitamente na sua casa este sábado. A família pede privacidade neste momento", refere o comunicado emitido pelo agente do ator em nome da família.

Tom Wilkinson celebrizou-se por papéis em filmes como "The Full Monty", "Michael Clayton", "A Paixão de Shakespeare", "Patriota" ou "A Rapariga com Brinco de Pérola", entre outros.

O ator foi nomeado por duas vezes ao Óscar, a primeira na categoria de Melhor Ator pelo seu papel no filme de 2001 "Vidas Privadas" e a segunda na categoria de Melhor Ator Secundário pelo filme de 2007 "Michael Clayton".

Um dos seus papéis mais populares foi em "The Full Monty" (em Portugal "Ou Tudo ou Nada"), sobre um grupo de desempregados de Sheffield que organizam um espetáculo de striptease. A personagem valeu-lhe um BAFTA para Melhor Ator Secundário.

Alguns dos outros papéis do ator no cinema incluem "Sensibilidade e Bom Senso", de 1995, "Em Nome do Pai", de 1993, "O Despertar da Mente", de 2004 ou o filme de Christopher Nolan "Batman - O Início", de 2005.

Tom Wilkinson também interpretou Benjamin Franklin na minissérie de 2008 da HBO "John Adams", papel que lhe valeu um Emmy e um Globo de Ouro para Melhor Ator Secundário.

Em 2005, o ator recebeu a distinção de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico pela sua contribuição para as Artes no Reino Unido.