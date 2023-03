Morreu Chaim Topol, conhecido simplesmente como Topol, o ator israelita que se tornou uma grande estrela internacional com o papel a que ficou mais associado na carreira, no cinema e nos palcos: o de Tevye no musical "Um Violino no Telhado" (1971).

Sinal do seu impacto duradoiro como Tevve, que estimou ter representado 3500 vezes, a sua morte na quarta-feira, aos 87 anos, foi anunciada pelo presidente de Israel Isaac Herzog, que o recordou como "um ator talentoso que conquistou muitos palcos em Israel e no exterior, encheu os ecrãs dos cinemas com a sua presença e, principalmente, penetrou profundamente nos nossos corações".

A causa não foi revelada, mas sabia-se que sofria de Alzheimer.

Além do filme que lhe valeu a única nomeação para o Óscar de Melhor Ator, entrou noutros que são recordados fora de Israel: foi Hans Zarkov em “Flash Gordon” (1980) e um contrabandista que se tornava aliado de James Bond em "007 - Missão Ultra Secreta" (1981). Também entrou na prestigiada e icónica minissérie "Ventos de Guerra" (1983) e na sua sequela "Para Além da Guerra" (1988–1989).

Nascido em Telavive em 1935, ainda antes da criação do Estado de Israel, Chaim Topol só se interessou pela interpretação enquanto cumpria o serviço militar obrigatório na década de 1950.

Após começar no teatro, a sua carreira no cinema arrancou nos anos 1960, primeiro no seu país e depois com a estreia internacional em inglês no filme de guerra "A Sombra de um Gigante" (1966), que tinha como protagonistas John Wayne, Kirk Douglas e Frank Sinatra.

O papel incontornável de Tevve em "Um Violino no Telhado" surgiu primeiro numa produção teatral em Israel em 1966, transferindo-se depois para o West End de Londres, onde atuou mais de 400 vezes.

Quando eventualmente chegou a altura de fazer a adaptação ao cinema, foi o preferido pelo realizador Norman Jewison, em detrimento de outras estrelas, incluindo Zero Mostel, que interpretou o papel na Broadway.

Tinha 36 anos e por esta altura já era conhecido simplesmente como Topol, dada a dificuldade do público que falava inglês em pronunciar Chaim.

Erik Lieberman, Rena Strober e Chaim Topol na noite de estreia da produção teatral "Um Violino no Telhado" a 23 de julho de 2009 em Los Angeles

O filme foi um sucesso gigantesco e valeu-lhe vários prémios, incluindo o Globo de Ouro em Musical ou Comédia. O Óscar perdeu-o para Gene Hackman com o filme "Os Incorruptíveis Contra a Droga".

Topol foi casado desde 1956 e até morrer com Galia Finkelstein, que conheceu durante o serviço militar. Tiveram três filhos.