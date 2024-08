Foi divulgado esta segunda-feira o trailer de "Super/Homem – A História de Christopher Reeve".

Anunciado como uma "narrativa comovente e vívida da notável história de Reeve", o documentário sobre o malogrado ator falecido em 2004 foi aclamado na antestreia mundial em janeiro no Festival de Cinema de Sundance e terá uma estreia limitada nos cinemas, incluindo os portugueses a 25 de setembro, antes de chegar em data por anunciar à plataforma Max.

Além das inevitáveis imagens dos seus filmes, o trabalho realizado por Ian Bonhôte e Peter Ettedgui também apresenta "vídeos familiares nunca vistos e um extraordinário conjunto de material de arquivo pessoal, bem como as primeiras entrevistas já filmadas com os três filhos de Reeve sobre o pai, e entrevistas com atores de Hollywood de primeira linha que foram colegas e amigos de Reeve".

Os realizadores Peter Ettedgui e Ian Bonhôte com Will Reeve ao centro, filho do ator

Como destaca a sinopse oficial, "a história de Christopher Reeve é uma ascensão notável de um ator desconhecido à icónica estrela de cinema, e a sua interpretação de Clark Kent/Super-Homem que estabeleceu o padrão para os universos cinematográficos de super-heróis que dominam o cinema atual. Reeve interpretou o Homem de Aço em quatro filmes do Super-Homem e desempenhou dezenas de outros papéis que demonstraram o seu talento e versatilidade como ator, antes de sofrer um acidente quase fatal de equitação em 1995 que o deixou paralisado do pescoço para baixo".

"Após se tornar tetraplégico, ele tornou-se um líder carismático e ativista na procura por uma cura para lesões na medula espinhal, bem como um apaixonado defensor dos direitos e cuidados das pessoas com deficiência – tudo isso enquanto continuava a sua carreira no cinema, tanto à frente como atrás das câmaras, e se dedicava à sua querida família".

VEJA O TRAILER LEGENDADO.