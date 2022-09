Eddie Murphy não vai ser o único a regressar ao ativo como Axel Foley no quarto filme "O Caça-Polícias", que está em rodagem e será lançado pela Netflix.

A imprensa norte-americana confirmou que praticamente todos os atores do filme de 1984 que lançou definitivamente a carreira de Eddie Murphy vão aparecer em "Beverly Hills Cop: Axel Foley": Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot.

No primeiro filme, Judge Reinhold e John Ashton eram o detetive da polícia Billy Rosewood e o sargento Taggart, encarregues de vigiar todos os passos de Axel Foley, que vinha de Detroit a Beverly Hills para investigar a morte do seu melhor amigo.

Judge Reinhold

Com "Beverly Hills Cop: Axel Foley", Judge Reinhold será o único ator que, juntamente com Eddie Murphy, faz o pleno dos filmes, já que regressou para as sequelas de 1987 e 1994.

John Ashton regressou em "O Caça-Polícias II", mas falhou o terceiro filme por problemas de agenda.

John Ashton

Paul Reiser, que se tornou uma estrela anos mais tarde ao lado de Helen Hunt na série "Doido por Ti" (1992-99) teve um pequeno papel nos dois primeiros filmes como detetive Jeffrey Friedman, um colega que muito sofria por causa das ações de Axel Foley.

Paul Reiser

Já Bronson Pinchot repete o papel de Serge, o extravagante empregado de uma galeria de arte, que entrou no primeiro e terceiro filmes.

Bronson Pinchot

Estreia na realização de Mark Molloy após dirigir várias curtas-metragens, "Beverly Hills Cop: Axel Foley" tem uma história que está a ser mantida em segredo, mas consta que passa pelo regresso de Axel a Beverly Hills para investigar a morte de um velho amigo ao mesmo tempo que descobre a corrupção dentro da polícia.

Em Los Angeles, Axel acaba por reencontrar a sua filha (Taylour Paige, revelação do filme independente "Zola") e faz equipa com o antigo namorado dela, um polícia que, ao contrário dele, está habituado a cumprir todas as regras (papel de Joseph Gordon-Levitt).