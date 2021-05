É mais um negócio milionário e outra peça na intensa concorrência em streaming: a Amazon vai comprar o lendário estúdio de Hollywood Metro Goldwyn Mayer (MGM) por 8,45 mil milhões de dólares [6,91 mil milhões de euros].

Com o acordo anunciado esta quarta-feira, a plataforma Prime Video da Amazon, com 175 milhões de assinantes em todo mundo, terá acesso a um catálogo de 4 mil títulos, que inclui filmes vencedores de 177 Óscares (incluindo 12 com a estatueta de Melhor Filme), fenómenos de bilheteira como "James Bond" (mas não da saga propriamente dita, que pertence à EON Prods), "A Pantera Cor-de-Rosa", "Legalmente Loira, "RoboCop", "Rocky" e "Creed", além de uma variada gama de programas de televisão, como "A História de Uma Serva", "Fargo" e "Vikings".

Em mais outra mudança na propriedade da MGM, fundada em 1924 e um ícone da chamada Era de Ouro de Hollywood, o acordo também impulsiona as ambições da Amazon de se fortalecer no mercado de streaming e concorrer com outras plataformas, como Netflix, Disney+ e Apple TV+.

Isto num contexto em constante evolução: no início da semana passada, a gigante americana das telecomunicações AT&T anunciara a fusão da sua filial WarnerMedia com o grupo Discovery para criar uma nova empresa para competir.

A aquisição não vai afetar os lançamentos da MGM já agendados este ano para as salas de cinema que incluem filmes como "007: Sem Tempo Para Morrer" e "House of Gucci", de Ridey Scott com Lady Gaga e Adam Driver, o "biopic" sobre Aretha Franklin "Respect", a animação "A Família Addams 2" e a produção ainda sem título de Paul Thomas Anderson: segundo a imprensa especializada americana, esses acordos e orçamentos estão fechados.

Este novo acordo ainda está sujeito à provação por parte de autoridades reguladoras, como aconteceu nos últimos anos com as grandes empresas do setor de tecnologia.