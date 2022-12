Desde setembro de 2020 que existiam fotografias e até alguns imagens, mas agora é oficial: foi revelado o vídeo dos bastidores do que promete ser uma das grandes cenas de ação do próximo filme "Missão Impossível".

Trata-se do salto de mota de Ethan Hunt/Tom Cruise com uma mota numa rampa sob um penhasco na Noruega e, como um extra digno de uma edição em DVD ou Blu-ray, o vídeo ao som da inconfundível banda sonora revela como estas impressionantes cenas são meticulosamente preparadas durante muito, muito tempo.

"Não sejam cuidadosos, sejam competentes", ouve-se a estrela dizer logo no início.

Ao longo de mais de nove minutos onde o "Vai ser divertido" de Tom Cruise contrasta com um obviamente stressado realizador Christopher McQuarrie, acompanham-se os muitos ensaios e repetições com diferentes rampas numa pedreira em Inglaterra, as análises científicas e meteorológicas, e as equipas de especialistas que são necessárias para afinar todos os timings para as câmaras e drones captarem "a coisa mais perigosa que já tentámos".

Tom Cruise revela que são anos de preparação para concretizar um sonho de infância, naturalmente sem duplos: "Tudo se resume a uma coisa: o público".

Com estreia nos cinemas a 13 de julho de 2023 e os detalhes da história mantidos em secretismo, "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um" junta no elenco Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny e Frederick Schmidt, além Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales (o principal vilão), Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss e Cary Elwes.

Atualmente em rodagem na África do Sul, a "Parte 2" está prevista para o final de junho de 2024.

TRAILER LEGENDADO.