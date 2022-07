"O Esquadrão Suicida" foi o filme que originou mais queixas dos espectadores de cinema britânicos em 2021.

O filme sobre os vilões da DC Comics que tinha no elenco a portuguesa Daniela Melchior destacou-se no relatório anual do British Board of Film Classification (BBFC), o organismo responsável pela atribuição das classificações etárias aos filmes.

Foram dez os espetadores que presumivelmente acharam que a "forte violência, sangue, linguagem e breve uso de drogas" merecia uma classificação mais elevada do que a que foi atribuída, a de ser apropriado para maiores de 15 anos.

A organização justificou a decisão com o argumento de que a violência e o sangue eram mitigados pelo "foco na ação dentro de um contexto cómico, fantástico, de super-heróis". Acrescentou que a violência ser maior do que a do filme de 2016, "mas que um tom mais leve e um ênfase maior na comédia sombria irreverente contrabalançaram o aumento do derramamento de sangue".

A outra grande queixa foi também sobre a classificação para maiores de 15 anos da série sensação coreana da Netflix "Squid Game", considerada inapropriada por 11 espectadores.

"A nossa pesquisa mostrou que a violência que ocorre num cenário do 'mundo real' é mais fortemente registada pelos espectadores do que aquela que é claramente estilizada ou fantástica. 'Squid Game' ocorre em grande parte dentro de um programa televisivo fantástico em vez de um cenário reconhecível do mundo real", defendeu a BBFC.

Apesar de ter recebido 109 queixas em 2021, comparadas com as 93 de 2020, 149 em 2019 e 361 em 2018, elas dividiram-se por mais produções, nenhuma mais destacando-se pelo volume: por exemplo, sete espectadores criticaram a classificação para maiores de 15 de "Venom: Tempo de Carnificina" e sete a de para maiores de 12 de "007: Sem Tempo Para Morrer".