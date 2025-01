"Succession" chegou ao fim em 2023, após quatro temporadas que a elevaram a uma das séries mais aclamadas e premiadas do século XXI.

Qual seria o próximo projeto de Jesse Armstrong, o seu criador, era uma das grandes perguntas em Hollywood.

Quase dois anos depois, o mistério foi esclarecido: um filme.

A publicação especializada Deadline confirmou que o vencedor dos Emmys está a escrever um filme ainda sem título baseado numa ideia original e será o produtor executivo com Frank Rich, repetindo uma dupla que teve a mesma função em "Succession".

.

Ambos têm acordos com a HBO e o projeto será para a HBO Films, mas não há uma indicação se será para o cinema ou diretamente para streaming: se for o primeiro caso, a distribuição estará a cargo da Warner Bros.

O argumento ainda está na fase de escrita, mas o Deadline avança que o filme está a ser acelerado: a disponibilidade de atores está a ser verificada com vista a começar a produção mais tarde ainda este ano.

Pouco se sabe além de que a história girará à volta de quatro amigos que se encontram durante a turbulência de uma crise financeira em curso a nível internacional.

Ainda que mais conhecido pelo trabalho em TV, Armstrong partilhou pela sátira política "Em Inglês, S.F.F." (2009) uma nomeação para os Óscares na categoria de Melhor Argumento Adaptado com Armando Iannucci, Simon Blackwell e Tony Roche.