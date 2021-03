Um estudo revelado pela publicação Variety confirma o que já se desconfiava: com a pandemia no centro da atualidade há mais de um ano e cinemas fechados ou a operar com capacidade reduzida, a maioria das pessoas não ouviu falar dos filmes que estão na corrida aos Óscares.

Mais concretamente, dos oito que estão na categoria mais importante: Melhor Filme.

A Guts + Data entrevistou 1500 consumidores ativos de entretenimento nos EUA, que vão aos cinemas ou são clientes de plataformas de streaming ou outros formatos de entretenimento doméstico, para avaliar a sua perceção dos filmes.

As únicas pistas apresentadas foram o título, os atores e o poster.

Segundo o estudo, o filme mais conhecido é "Judas e o Messias Negro", mas apenas para 46% dos inquiridos.

Em segundo ficou "Os 7 de Chicago", com 39% a revelarem que já tinham ouvido falar do filme que está disponível na Netflix desde outubro do ano passado.

Em terceiro surgiu o grande favorito à vitória da principal estatueta dourada, "Nomadland - Sobreviver na América", com 35%.

Seguem-se "Uma Miúda com Potencial" (34%), "Minari" (24%) e "O Pai" (24%).

No fim, surgem dois filmes das plataformas de streaming, "Som do Metal" da Amazon (23%) e "Mank" da Netflix (18%).

O facto de quase todos os nomeados para Melhor Filme serem ou estarem disponíveis nas plataformas de streaming não se reflete de forma decisiva nos resultados, com a Variety a concluir que se tratam de "Óscares invisíveis".

A 93ª cerimónia dos Óscares está marcada para 25 de abril em Los Angeles. Os detalhes ainda não estão fechados, mas haverá também ligações pelo menos a Londres e Paris para os nomeados que não possam ou queiram deslocar-se por causa da pandemia e restrições às viagens.