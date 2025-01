O anúncio das nomeações para os Óscares foi adiado pela segunda vez por causa da tragédia dos incêndios em Los Angeles.

Inicialmente adiados de sexta, 17 de janeiro, para domingo, 19, o evento voltou a ser remarcado para quinta-feira, 23 de janeiro, às 5h30 locais (13h30 em Lisboa).

Também a votação vai ser prolongada pela segunda vez: de 12 de janeiro passou para 14 e agora vai até esta sexta-feira, 17, às 17h00 locais.

"Devido aos incêndios ainda ativos na área de Los Angeles, sentimos que é necessário prolongar o nosso período de votação e mudar a data do anúncio das nossas nomeações para permitir tempo adicional aos nossos membros. Além disso, como queremos estar atentos às necessidades de infraestrutura e hospedagem da região nas próximas semanas, é imprescindível que façamos algumas alterações na nossa programação de eventos, que acreditamos contarão com o apoio de nossa indústria", refere o comunicado da Academia de Artes e Ciências Cinemtográficas.

Assim, a organização cancelou o tradicional almoço para os nomeados, que estava a 10 de fevereiro. Não se vai realizar este ano.

Outro evento especial, os prémios científicos a 18 de fevereiro, também será marcado para data a anunciar mais tarde.

No comunicado, a Academia garante que a cerimónia 'ainda será realizada' em 2 de março.

No entanto, reconhecendo a natureza volátil dos incêndios, a Academia termina com o aviso: "Por favor, tenham em atenção que todas as datas estão sujeitas a alterações”.

Estrelas como Anthony Hopkins, Mel Gibson e Billy Crystal perderam as suas casas devido aos incêndios que começaram na semana passada.

Mas isso é apenas a ponta do icebergue, com milhares de casas destruídas numa cidade que alberga 680 mil pessoas empregadas na indústria do entretenimento ou em empregos de serviços que a apoiam diretamente.

Pelos menos 24 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas. Gavin Newsom, governador do Estado da Califórnia, disse que pode ser o pior desastre natural na história dos EUA.