Guillermo del Toro e Alfonso Cuarón fazem grandes elogios a "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", um dos filmes mais fortes na atual temporada de prémios de cinema.

Os dois apoios de peso foram conhecidos quando começou a votação dos membros da Academia para os Óscares durante uma entrevista publicada no Deadline com os dois realizadores mexicanos e Alejandro G. Iñárritu, conhecidos pelo coletivo “The Three Amigos".

"Quando vejo um filme como 'Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo' e o impacto que está a ter na geração dos meus filmes, e como eles a abraçam da mesma forma que eu abracei 'The Graduate' ["A Primeira Noite", 1967] quando tinha a sua idade, adoro isso", revelou Del Toro, premiado pelos Óscares com "A Forma da Água" e grande favorito a ganhar mais uma estatueta dourada a 12 de março com a sua versão animada de "Pinóquio".

"Adora que as pessoas possam ser tão apaixonadas por um filme que reflita algo para elas mesmo que a geração mais velha não perceba. Esse filme tornou-se um marco para uma geração ser capaz de dizer para sempre: 'Esta era a minha voz naquela época'", acrescentou.

O elogio foi reforçado por Cuarón, que ganhou estatuetas com "Gravidade" e Roma": "Acho que aconteceu o mesmo nos anos 1990 com os filmes de [Quentin] Tarantino ou com o 'Trainspotting' [de Danny Boyle, 1996], onde se sentia que havia uma enorme nova injeção de energia no cinema, e é exatamente a mesma coisa para esta geração com o 'Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo'".

Considerada uma forte candiata às nomeações dos óscares, que serão conhecidas no dia 24, a comédia do absurdo centrada na dona de uma lavandaria a passar por uma auditoria das Finanças que é absorvida por uma batalha interdimensional e descobre um multiverso com milhares de versões suas ganhou cinco prémios nos Critics’ Choice Awards no domingo à noite: Melhor Filme, Realização (Daniel Kwan & Daniel Scheinert), Ator Secundário (Ke Huy Quan, o famoso "Short Round" de "Indiana Jones e o Templo Perdido"), Argumento Original e Montagem.

