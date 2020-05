A obra da cineasta da Macedónia Teona Strugar Mitevska, galardoada também com uma distinção do júri ecuménico no Festival de Berlim do ano passado, é uma imperdível reflexão com alguns elementos cómicos sobre a situação da mulher no seu país.

O ponto de partida é uma cerimónia religiosa que inclui uma competição destinada a homens, mas acaba vencida por uma mulher que competiu “ilegalmente”. O ato dela, inspirado em factos e numa personagem real, acaba por despoletar uma verdadeira convulsão social na pequena cidade onde ocorre.

Cartas da Guerra

A programação completa-se com mais sete títulos que se destacaram nos principais festivais de cinema europeus dos últimos anos e tiveram ampla circulação internacional, entre os quais o português “Cartas da Guerra”, de Ivo M. Ferreira, reflexão poética com narração de Margarida Vila-Nova sobre a guerra colonial em África a partir de cartas de António Lobo Antunes.

Os restantes títulos são o germânico “Toni Erdmann” (Maren Ade), o franco-turco “Mustang” (Deniz Gamze Ergüven), o polaco “Ida” (Paweł Pawlikowski), o belga “Ciclo Interrompido” (Felix Van Groeningen) e os italianos “O Fantasma da Sicília” (Fabio Grassadonia, Antonio Piazza) e “Mediterrânea” (Jonas Carpignano).