Foi divulgado esta quarta-feira o trailer do filme que marca a estreia de César Mourão como realizador.

Com estreia nos cinemas anunciada apra 18 de julho, "Podia Ter Esperado por Agosto" também é co-escrito pelo humorista e ator, que assume o papel de protagonista ao lado de Júlia Palha e Kevin Dias (da série "Emily In Paris").

"Xavier (Mourão), um rapaz da aldeia, romântico, tímido e ingénuo nas coisas do amor, apaixona-se por Laura (Palha), neta de um vizinho, que todos os verões vem passar parte das férias a casa do avô. Apesar de alguns flirts inconsequentes nos bailaricos de Verão, Xavier está convencido que não tem nenhuma hipótese de conquistar Laura. Mas, as confidências ao seu melhor amigo, Julião (Dias), acabam por desencadear uma sequência vertiginosa de aconteci­mentos. Conseguirá o desesperado Xavier, com a ajuda de Julião e de outros aliados in­esperados, reconquistar o amor da sua vida e evitar que o resto da aldeia lhes caia em cima? Ou será que ele podia ter esperado por agosto?", resume a sinopse da comédia romântica.

Completam o elenco Manuel Cavaco, Luísa Cruz, João Reis, Carla Vasconcelos, Pedro Lacerda, António Fonseca, Dinarte Branco, Vera Moura e Marco Paiva.

VEJA O TRAILER.