Quentin Tarantino é da opinião que Alec Baldwin tem "alguma culpa" no caso da morte acidental na rodagem do western de baixo orçamento "Rust" em outubro de 2021.

Durante um ensaio, o ator segurava um revólver quando uma bala verdadeira foi disparada, matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o realizador Joel Souza.

Com a fama de Baldwin e a raridade das mortes nos sets de indústria com altos níveis de controlo nos EUA, a história chamou a atenção internacional e polarizou opiniões: de um lado há quem tenha visto um ator como uma vítima que desconhecia que a arma tinha uma bala verdadeira, mas outros consideraram a morte uma consequência do seu comportamento alegadamente irresponsável pois devia ter examinada a arma.

Num julgamento no início deste ano, Hannah Gutierrez, como armeira do filme, responsável por fornecer cartuchos falsos e vazios, foi condenada a 18 meses de prisão.

Já Baldwin afirmou sempre que lhe disseram que a arma estava "fria" (gíria do cinema que significa sem munição e segura para uso) e não era da sua responsabilidade, como ator, verificar se foi respeitada a regra de não usar balas verdadeiras no set, posição defendida durante um julgamento por homicídio involuntário em julho que acabou anulado por ocultação de provas: a polícia e os procuradores suprimiram provas potencialmente significativas que poderiam ter explicado como as balas a sério apareceram no set.

Para Tarantino, a maior responsabilidade foi de Hannah Gutierrez, mas parte da culpa também foi do ator.

"Acho que estou a ser justo ao dizer que é uma situação em que o armeiro - o tipo que lida com a arma - é 90% responsável por tudo o que acontece quando se trata daquela arma, mas o ator é 10% responsável', disse o realizador de "Cães Danados", "Pulp Fiction" e outros clássicos com muitas cenas a envolver armas a Bill Maher durante o podcast "Club Random".

"É uma arma. Você é um parceiro na responsabilidade, até certo ponto", reforçou.

Tarantino recordou os procedimentos da indústria para o manuseamento das armas e defendeu que um ator deve avisar se achar que existe algum problema.

Quando Maher sugere que as armas não deviam ter balas e os efeitos pode ser acrescentados em pós produção, o realizador comenta que isso é "anémico" e contrapõe "Suponho que posso acrescentar ereções digitais nos filmes pornográficos, mas quem é que quer ver isso?".

Tarantino também defendeu que se trata de uma emoção captada em câmara, contrapondo a diferença nos anos 1980 entre os filmes de ação americanos e os de Hong Kong.

O realizador reconheceu que o acidente mortal envolvendo Baldwin "é o tipo de asneira que acontece que mina toda uma indústria", mas concordou com Maher, que é da opinião que foi "terrível" Baldwin passar por um "charada de julgamento" porque as autoridades agiram por má fé: não acreditavam que fosse realmente culpado, mas acharam que se "safavam" com a acusação de homicídio involuntário.

VEJA O MOMENTO DA ENTREVISTA.