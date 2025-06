"A Christmas Carol" ("Um Conto de Natal") vai regressar ao cinema pela mão de Robert Eggers, o realizador de "Nosferatu".

A imprensa norte-americana confirmou que o projeto está em desenvolvimento no estúdio Warner Bros., com o realizador a preparar-se para escrever e realizar uma nova versão do clássico conto de Charles Dickens.

Já passaram pelo grande e pequeno ecrã várias adaptações da história do avarento Ebenezer Scrooge, visitado na véspera de Natal em Londres pelos fantasmas do Natal Passado, Presente e Futuro, que o levam numa viagem reveladora de muitas verdades.

Embora não estejam a decorrer negociações, foi indicado que o cineasta está a escrever o papel de Ebenezer Scrooge para Willem Dafoe, com quem trabalhou nos seus filmes "O Farol" (2019), "O Homem do Norte" (2022) e precisamente "Nosferatu" (2024), o maior sucesso comercial da sua carreira e nomeado para quatro Óscares.

Na produção estão ainda envolvidos Chris Columbus e Elenor Columbus, que já estiveram envolvidos em "Nosferatu".

No entanto, o próximo projeto de Robert Eggers será "Werwulf", um filme de terror sobre lobisomens na Inglaterra do século XIII, cuja rodagem arranca este ano e chegará aos cinemas no natal de 2026. O elenco ainda não é conhecido.