"Triangle of Sadness" ganhou a Palma de Ouro, a distinção máxima do Festival de Cannes, conhecido durante a cerimónia de encerramento da 75.ª edição este sábado naquela cidade luxuosa da Costa Azul francesa.

Com uma comédia de denúncia e da sátira mais feroz sobre as aventuras dos passageiros de um cruzeiro de luxo numa ilha deserta e onde se destaca no elenco o norte-americano Woody Harrelson, o sueco Ruben Östlund, de 48 anos, entra num muito exclusivo grupo de cineastas com duas Palmas, como os irmãos Dardenne, Michael Haneke e Ken Loach, já que tinha ganho com "O Quadrado" em 2017.

"Todo o júri ficou extremamente chocado com este filme", disse o ator francês Vincent Lindon, presidente do júri.

Após duas edições condicionadas pela pandemia da COVID-19, o festival sem restrições sanitárias trouxe de volta o glamour à passadeira vermelha, incluindo na última noite.

O DESFILE DA CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO.

Numa competição muito eclética descrita pela crítica como morna e sem despertar grandes paixões, a maioria dos 21 filmes que disputavam o prémio máximo abordaram dramas sociais ou familiares, denunciavam injustiças ou exibiam contradições num mundo em crise ou resistente a mudanças.

Um ano após a vitória do polémico "Titane", de Julia Ducournau, e sem um claro favorito à partida entre a imprensa, o palmarés acabou por ser bastante dividido pelo júri de Vincent Lindon que integrava a atriz e realizadora britânica Rebecca Hall, a atriz indiana Deepika Padukone, a atriz sueca Noomi Rapace, a atriz e realizadora italiana Jasmine Trinca, o cineasta iraniano Asghar Farhadi, o cineasta francês Ladj Ly, o cineasta norte-americano Jeff Nichols e o cineasta norueguês Joachim Trier.

Claire Denis com o seu prémio, entregue por Javier Bardem

O Grande Prémio do Júri, um "segundo lugar" no palmarés, ficou "ex-aequo" para dois filmes, "Close" e "Des étoiles à midi".

O primeiro, sobre dois adolescentes cuja amizade termina abruptamente, que recebera muitos aplausos perto do final do festival pela sua abordagem delicada à homossexualidade emergente, é do realizador belga Lukas Dhont, que ganhara o prémio da Secção Câmara de Ouro em 2018 na sua estreia nas longas-metragens com "Girl".

Já "Des étoiles à midi", uma história tórrida de romance tingida de mistério na Nicarágua dos anos 1980, é um novo triunfo artístico para a veterana francesa Claire Denis, que foi premiada em fevereiro no Festival de Berlim com outro filme, "Avec amour et acharnement".

O Prémio do Júri, o terceiro lugar, também foi dividido por dois filmes: o experimental "EO", do veterano polaco Jerzy Skolimowski, sobre as aventuras de um burro; e "Le Otto Montagne", de Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, sobre a amizade de dois jovens, um que vive na cidade e outra em uma região de montanhas.

A força do cinema asiático e reflexões sobre o mundo muçulmano Os irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne

O simbólico Prémio Especial de 75 anos de Cannes foi para os irmãos veteranos Jean-Pierre & Luc Dardenne, duas vezes distinguidos com a Palma e que regressaram com o muito elogiado "Tori et Lokita", sobre a amizade de dois adolescentes procedentes da África exilados na Bélgica sem documentos.

Os prémios de interpretação permitiram destacar outros dois filmes bem recebidos, principalmente o de Melhor Atriz para Zahra Amir Ebrahimi por "Holy Spider", de Ali Abbasi (Irão), um drama de suspense inspirado num caso verídico onde uma ficcional jornalista investiga um assassino em série no Irão.

Três anos após visitar Cannes e ganhar fama internacional com "Parasitas", Song Kang-ho foi distinguido pelo festival como Melhor Ator por "Broker", do japonês Hirokazu Kore-eda, que após ganhar a Palma em 2018 com "Shoplifters – Uma Família de Pequenos Ladrões", regressou com uma nova história sobre famílias, mas centrado no abandono de crianças na Coreia do Sul.

Melhor Ator: Song Kang-ho

Da forte presença na competição da Ásia veio outro prémio que confirma a Coreia do Sul como uma potência cinematográfica nos últimos anos: "Decision to Leave" valeu o prémio de Realização ao veterano Park Chan-wook, que deixou a violência de “Oldboy - Velho Amigo”, a longa-metragem que marcou Cannes em 2003, para propor uma história de amor entre um agente e uma imigrante chinesa.

Para a Suécia foi o Melhor Argumento, atribuído a Tarik Saleh, que após ganhar fama com "The Nile Hilton Incident" (2017), escolheu questionar o Islão através de um 'thriller' no Egito contemporâneo em "Boy from Heaven", novamente com o seu ator favorito, Fares Fares.

Apesar do palmarés para 10 dos 21 filmes em competição, o júri ignorou alguns realizadores consagrados: sem direito a nada ficaram por exemplo "RMN", do romeno Cristian Mungiu (coroado em Cannes em 2007); "Nostalgia", do italiano Mario Martone; "Frère et soeur", do francês Arnaud Desplechin; "Armageddon Time", do norte-americano James Gray; e "Crimes of the Future", do canadiano David Cronenberg.

O PALMARÉS

Dois suecos: Ruben Ostlund, Palma de Ouro por "Triangle of Sadness" e Tarik Saleh, Melhor Argumento por "Boy from Heaven"

PALMA DE OURO

"Triangle of Sadness", de Ruben Östlund (Suécia)

GRANDE PRÉMIO (ex-aequo)

"Close", de Lukas Dhont (Bélgica, França)

"Des étoiles à midi", de Claire Denis (França)

REALIZAÇÃO

Park Chan-wook por "Decision to Leave" (Coreia do Sul)

PRÉMIO ESPECIAL DE 75 ANOS DE CANNES

"Tori et Lokita", de Jean-Pierre & Luc Dardenne (Bélgica)

PRÉMIO DO JÚRI (ex-aequo)

"EO", de Jerzy Skolimowski (Polónia)

"Le otto montagne", de Felix Van Groeningen & Charlotte Vandermeersch (Bélgica)

INTERPRETAÇÃO FEMININA

Zahra Amir Ebrahimi por "Holy Spider", de Ali Abbasi (Irão)

INTERPRETAÇÃO MASCULINA

Song Kang-ho por "Broker", de Hirokazu Kore-eda (Coreia do Sul)

ARGUMENTO

Tarik Saleh por "Boy From Heaven" ("Walad min al janna") (Suécia)

SECÇÃO CÂMARA DE OURO (distingue uma primeira obra apresentada em qualquer secção)

"War Pony", de Riley Keough & Gina Gammell (EUA)

MENÇÃO ESPECIAL

"Plan 75", de Chie Hayakawa (Japão)

SECÇÃO CURTAS-METRAGENS

Palma de Ouro

"The Water Murmurs", de Jianying Chen (China)