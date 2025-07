Michael Douglas admitiu que está praticamente reformado como ator.

As declarações citadas pela imprensa norte-americana foram feitas no sábado no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, que decorre naquela cidade da República Checa até 12 de julho, onde o ator de 80 anos acompanhou exibição de uma cópia restaurada de "Voando Sobre um Ninho de Cucos".

Em 1976, o filme teve uma sessão no festival, marcando um regresso a casa do realizador Milos Forman, que saíra do país em 1968, pouco antes da invasão das tropas soviéticas que colocou fim à "Primavera de Praga".

“É um prazer voltar aqui ao local do crime, onde Milos foi criado, com tudo o que ele conquistou”, disse o ator.

O clássico venceu os cinco principais Óscares referentes a 1975: Melhor Filme para Douglas como um dos produtores, Realização (Forman), Ator (Jack Nicholson), Atriz (Louise Fletcher) e Argumento Adaptado.

Uma segunda estatueta, a de Melhor Ator, chegou com "Wall Street", de 1987, mas após quase 60 anos nos ecrãs, dificilmente a carreira de Michael Douglas terá novos capítulos: os últimos trabalhos foram o filme "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" (2023) e a minissérie "Franklin" (2024), mas rodados com grande antecedência.

"Tive uma carreira muito ocupada. Agora, não trabalho desde 2022, de propósito, porque percebi que precisava parar. Trabalhei bastante durante quase 60 anos e não queria ser uma daquelas pessoas que morrem no set. Estou muito feliz por ter tirado este tempo de folga. Não tenho nenhuma intenção a sério de voltar", disse na conferência de imprensa.

Mas o ator, casado com a atriz Catherine Zeta-Jones e filho da lenda do cinema Kirk Douglas, que faleceu em 2020, aos 103 anos, esclareceu: "Mas digo que não estou reformado porque, se surgisse algo especial, voltaria. Mas fora isso, estou bastante feliz. Gosto simplesmente de ver a minha esposa a trabalhar".

Por agora, Michael Douglas que está a tentar avançar com o projeto de "um pequeno filme independente" em que está a tentar "conseguir um bom argumento", mas concluiu afirmando que, "no espírito de manter um bom casamento", está "feliz em interpretar a esposa" da sua esposa.