"O Poder do Cão" foi o Melhor Filme e ganhou mais três prémios nos Critics’ Choice Awards (CCA), entregues este domingo à noite numa cerimónia presencial em Los Angeles (com extensão a Londres), com Taye Diggs e Nicole Byer como anfitriões.

Nas categorias televisivas, "Ted Lasso" fez uma "razia" e "Succession" esteve perto, mas tal como tinha acontecido nos prémios da associação de atores no final de fevereiro, os atores Brian Cox e Jeremy Strong voltaram a chocar com o incontornável fenómeno "Squid Game": além de vencer na estreia da categoria para Melhor Série em Língua Estrangeira, Lee Jung-jae foi o Melhor Ator em Série de Drama.

Apesar de dividirem o dia com a cerimónia em Londres dos BAFTA da Academia de Cinema Britânica, o equivalente da indústria local aos Óscares, os prémios da maior organização de críticos de televisão, de rádio e de meios online dos EUA e do Canadá também conseguiram juntar muitas estrelas do entretenimento pela primeira vez desde 2020.

Após um fim de semana intenso de prémios, a pergunta que fica é se a Netflix conquistará o Óscar de Melhor Filme que se tornou uma "obsessão" desde que conseguiu a primeira nomeação na categoria com "Roma" em 2019. E se Jane Campion se tornará a terceira mulher (e a segunda consecutiva após Chloé Zhao com "Nomadland") a ganhar a estatueta dourada de Melhor Realização.

A tendência é clara: após muitas distinções das associações de críticos, esta dupla de prémios repetiu-se primeiro nos Globos de Ouro em janeiro e este domingo nos BAFTA e nos CCA. E no dia anterior, Jane Campion já tinha sido distinguida pela associação de realizadores norte-americanos, considerada um dos melhores prognosticadores para os Óscares.

Normalmente num plano secundário, os prémios da Critics Choice Association (CCA) ganharam protagonismo nesta temporada com o boicote aos Globos de Ouro por parte dos grandes estúdios, agências e estrelas de Hollywood, e da NBC, por causa de problemas de diversidade entre os seus membros e problemas éticos.

A lista de premiados é considerada uma boa pista para o que poderá acontecer nos Óscares a 27 de março, cuja votação começa esta quinta-feira: nos últimos anos, mais de 70% dos vencedores receberam Óscares e na categoria de Melhor Filme, as escolhas coincidiram 14 das últimas 21 vezes.

Tudo isto são boas notícias para "O Poder do Cão", mas também para os atores que foram premiados, onde se formou um consenso: Will Smith como Melhor Ator por "King Richard: Para Além do Jogo", Troy Kotsur como Ator Secundário com "CODA - Ao Ritmo do Coração" e Ariana DeBose como Atriz Secundária com "West Side Story", juntando-se ao favoritismo, graças à dupla vitória nos BAFTA e CCA, Jessica Chastain como Melhor Atriz com "Os Olhos de Tammy Faye".

Além de Melhor Filme e Melhor Realização, "O Poder do Cão" ganhou mais dois prémios que podem vir a repetir-se nos Óscares: Argumento Adaptado e Fotografia.

Apesar de liderarem com 11 nomeações, "West Side Story" só conseguiu juntar a Montagem (uma surpresa) à Atriz Secundária e "Belfast" ficou-se pelo Argumento Original, Elenco e Jovem Ator para Jude Hill.

Apesar de ter falhado Fotografia e Montagem, "Dune" teve o esperado domínio em várias categorias técnicas: Design de Produção, Banda Sonora e Efeitos Visuais.

Já o luso-canadiano Luís Sequeira viu o Guarda-Roupa de "Nightmare Alley" perder para o trabalho de Jenny Beavan em "Cruella", tal como aconteceu nos BAFTA e, uma semana antes, nos prémios da associação do setor.

Além de "No Time to Die", de Billie Eilish com o irmão Finneas O'Connell para "007: Sem Tempo Para Morrer", ganhar Melhor Canção, destaque ainda para "Drive my Car" a acumular mais uma distinção de Melhor Filme Estrangeiro a caminho dos Óscares (onde está nomeado em quatro categorias), o prémio de melhor Longa-Metragem Animação para "Os Mitchells Contra as Máquinas" e até um Melhor Filme de Comédia para "Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson (os documentários tiveram uma cerimónia em outubro e já tinha ganho outro favorito da temporada: "Summer of Soul (...Ou, Quando a Revolução Não Pôde ser Televisionada)").

O mundo das séries pertence a "Succession" e "Ted Lasso"

Se nos filmes tudo parece estar a correr bem à Netflix, a plataforma foi ultrapassada nas séries pela HBO e ficou por três prémios em 20 categorias: Melhor Série em Língua Estrangeira e Melhor para Lee Jung-jae com "Squid Game", juntando-se o Especial de Comédia para "Bo Burnham: Inside".

"Succession" (HBO) foi a Melhor Série Drama e houve prémios para os secundários Kieran Culkin e Sarah Snook.

Ainda nos dramas, a Melhor Atriz foi Melanie Lynskey por "Yellowjackets" (Showtime).

"Ted Lasso" (Apple TV+) ganhou todas as categorias em que competia: Melhor Série de Comédia, Ator para Jason Sudeikis e secundários para Brett Goldstein e Hannah Waddingham.

Para Melhor Atriz em Série de Comédia, o prémio foi outra vez para Jean Smart por "Hacks" (HBO Max).

Sem surpresa, "Mare of Easttown" (HBO) ganhou Melhor Minissérie e Kate Winslet foi a Melhor Atriz em Minissérie ou telefilme, com Michael Keaton a ser votado Melhor Ator por "Dopesick" (Disney+, via Star), e Murray Bartlett e Jennifer Coolidge os melhores secundários por "The White Lotus" (HBO).

Para os CCA, o Melhor Telefilme foi "Oslo" (HBO), a Melhor Série de Animação "What If...?" (Disney+) e o Melhor Talk-Show "Last Week Tonight with John Oliver" (HBO).

OS PRÉMIOS

O Poder do Cão

CINEMA

FILME: "O Poder do Cão"

REALIZAÇÃO: Jane Campion ("O Poder do Cão")

ATOR: Will Smith ("King Richard: Para Além do Jogo")

ATRIZ: Jessica Chastain ("Os Olhos de Tammy Faye")

ATOR SECUNDÁRIO: Troy Kotsur ("CODA - Ao Ritmo do Coração")

ATRIZ SECUNDÁRIA: Ariana DeBose ("West Side Story")

JOVEM ATOR/ATRIZ: Jude Hill ("Belfast")

ELENCO: "Belfast"

ARGUMENTO ORIGINAL: "Belfast"

ARGUMENTO ADAPTADO: "O Poder do Cão"

COMÉDIA: "Licorice Pizza"

ANIMAÇÃO: "Os Mitchells Contra as Máquinas"

FILME ESTRANGEIRO: "Drive My Car" (Japão)

FOTOGRAFIA: "O Poder do Cão"

DESIGN DE PRODUÇÃO: "Dune"

MONTAGEM: "West Side Story"

GUARDA-ROUPA: "Cruella"

CARACTERIZAÇÃO: "Os Olhos de Tammy Faye"

BANDA SONORA: "Dune"

CANÇÃO: "No Time to Die" ("007: Sem Tempo Para Morrer")

EFEITOS VISUAIS: "Dune"

TELEVISÃO

SÉRIE DRAMA: "Succession"

ATOR EM DRAMA: Lee Jung-jae ("Squid Game")

ATRIZ EM DRAMA: Melanie Lynskey ("Yellowjackets")

ATOR SECUNDÁRIO EM DRAMA: Kieran Culkin ("Succession")

ATRIZ SECUNDÁRIA: Sarah Snook ("Succession")

SÉRIE COMÉDIA: "Ted Lasso"

ATOR EM COMÉDIA: Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

ATRIZ EM COMÉDIA: Jean Smart ("Hacks")

ATOR SECUNDÁRIO EM COMÉDIA: Brett Goldstein ("Ted Lasso")

ATRIZ SECUNDÁRIA EM COMÉDIA: Hannah Waddingham ("Ted Lasso")

MINISSÉRIE: "Mare of Easttown"

TELEFILME: "Oslo"

ANIMAÇÃO: "What If...?"

ATOR EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: Michael Keaton ("Dopesick")

ATRIZ EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: Kate Winslet ("Mare of Easttown")

ATOR SECUNDÁRIO EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: Murray Bartlett ("The White Lotus")

ATRIZ SECUNDÁRIA EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

SÉRIE EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: "Squid Game"

ESPECIAL DE COMÉDIA: "Bo Burnham: Inside"

TALK SHOW: "Last Week Tonight with John Oliver"