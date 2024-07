Um tribunal francês decidiu na quarta-feira que um filme de terror sobre tubarões intitulado "Sob as Águas do Sena" pode continuar disponível na Netflix, apesar de um processo de direitos de autor contra ele que está a decorrer.

O tribunal de Paris rejeitou um pedido de emergência de um realizador que alega plágio para banir a exibição em streaming do filme de sucesso porque foi dirigido à subsidiária francesa da plataforma, e não à internacional.

O tribunal disse que a Netflix França não era a “operadora, distribuidora ou anfitriã” da plataforma de streaming, de acordo com a decisão consultada pela France-Presse.

Mas não se pronunciou sobre as acusações de que o angustiante filme sobre um tubarão assassino, ambientado durante os próximos Jogos Olímpicos, copiou em grande parte o argumento de outro filme que não chegou a ser produzido sobre um gigantesco peixe-gato.

Num procedimento legal separado, o cineasta Vincent Dietschy também está a processar os produtores de "Sob as Águas do Sena”.

Dietschy afirma que o filme, que teve mais de 84 milhões de visualizações na Netflix desde o início de junho, usa injustamente elementos do seu projeto de 2011 com o título "Silure", em homenagem a um tipo de peixe-gato: o termo concreto que usa é 'parasitismo'.

Ele e a coargumentista Emily Barnett dizem que o seu projeto incluía “a mesma história, as mesmas personagens e várias cenas idênticas” como o 'thriller' sobre tubarões.

A Netflix argumentou que as semelhanças eram questionáveis ​​e que nada provava que terceiros tivesse tido acesso ao projeto de Dietschy, que nunca foi realizado.

"Sob as Águas do Sena" é dirigido por Xavier Gens, com a atriz franco-argentina Bérénice Bejo, conhecida pelo vencedor dos Óscares "O Artista" (2011), no papel de uma bióloga marinha.

“Para impedir um banho de sangue internacional em Paris, uma cientista é obrigada a enfrentar o seu passado trágico quando um tubarão gigante surge no Sena”, segundo a sinopse.

Disponível desde 5 de junho, o filme está no Top 10 há quatro semanas e as 84 milhões de visualizações fazem dele o quarto original não inglês mais visto de sempre da Netflix e ainda com muito tempo para subir mais até ao topo, onde está "Troll", com 102 milhões de visualizações, pois o ranking contabiliza os primeiros 91 dias.

A história de "Silure" centrava-se numa agente da polícia de Paris e mergulhadora que enfrentava um gigantesco e agressivo peixe-gato.

VEJA O TRAILER (LEGENDADO EM INGLÊS).