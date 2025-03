Carl Erik Rinsch, conhecido pelo filme "47 Ronin - A Grande Batalha Samurai" (2013), protagonizado por Keanu Reeves, foi detido esta terça-feira, dia 18 de março, acusado de ter enganado a Netflix em cerca de 11 milhões de dólares.

O argumentista e realizador vendeu a uma série ao serviço de streaming, mas desviou todo o investimento para comprar ações, a criptomoeda Dogecoin e itens de luxo, como carros, relógios e roupas.

De acordo com Associated Press, Carl Erik Rinsch foi acusado de fraude eletrónica e branqueamento de capitais num alegado esquema de burla. Segundo as autoridades, a Netflix investiu inicialmente 44 milhões de dólares na série inacabada 'White Horse'. Após gastar a primeira verba, o realizador pediu mais 11 milhões de dólares à plataforma para concluir o projeto.

Com o restante dinheiro, o realizador investiu na criptomoeda Dogecoin, lucrando milhões de dólares. Posteriormente, transferiu os ganhos para uma conta bancária pessoal, segundo a acusação.

Segundo a AP, Rinsch gastou 10 milhões de dólares em despesas pessoais e artigos de luxo.

O cineasta, de 47 anos, foi detido em West Hollywood, na Califórnia, e, em tribunal, confessou "compreender as acusações". "O juiz Pedro V. Castillo determinou a sua libertação no mesmo dia, após Rinsch concordar em pagar uma fiança de 100 mil dólares como garantia de que comparecerá no tribunal de Nova Iorque, onde a acusação foi formalizada.