Em março do ano passado, Steven Spielberg disse ao apresentador Stephen Colbert: "Só há uma mão cheia de filmes que consigo ver mais do que uma vez, mas não muitos. Fiz cerca de 34 filmes. Não vou dizer quais para além do 'E.T.', mas há cinco ou seis filmes que consigo ver outra vez, mas não costumo fazer isso".

Entre "Tubarão", "Encontros Imediatos do Terceiro Grau", "E.T.", "Parque Jurássico" ou a saga "Indiana Jones, já se sabia que um filme tinha um significado pessoal muito especial para o realizador e também um lugar na história do cinema e dos Óscares: agora, ele diz que "A Lista de Schindler" é mesmo o título que está em primeiro lugar no percurso artístico.

"É o melhor filme que já fiz. Não vou dizer que é o melhor filme que farei. Mas atualmente é o trabalho do qual mais me orgulho", disse o cineasta num especial da revista The Hollywood Reporter que juntou vários testemunhos para uma história oral do filme a festejar os 30 anos da estreia e que o juntou com Liam Neeson, que interpretou Oskar Schindler, o empresário alemão que salvou 1200 judeus dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial.

"A Lista de Schindler" (1993)

Após o filme de 1993 que ganhou sete Óscares, incluindo o de Melhor Filme e Realização, houve um dilúvio de filmes sobre o Holocausto, com destaque para "A Vida é Bela" (1998), "O Pianista" (2002) e "O Filho de Saul" (2015).

Spielberg destaca outro bem mais recente, na corrida a cinco Óscares na cerimónia de 10 de março, e a sua importância numa altura em que volta a crescer o anti-semitismo e a negação do Holocausto.

"'A Zona de Interesse' é o melhor filme do Holocausto que testemunhei desde o meu. Está a fazer um trabalho muito bom na consciencialização, especialmente sobre a banalidade do mal", elogiou.

"Desde 2016, o anti-semitismo juntou-se ao racismo, à xenofobia, à homofobia e a todas estas doenças e dores culturais que pairam no ar ao nível dos olhos. Acho que veio para ficar - e acho que é bom que tenha vindo para ficar. Toda a gente quer que desapareça porque é desconfortável lidar com isso. Precisa ser desconfortável, porque a única maneira de encontrarmos uma solução para a forma como as pessoas tratam os judeus é fazer com que isso sempre faça parte da conversa", disse.